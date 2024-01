Passe livre: estudantes devem se cadastrar antes do início das aulas

CB Correio Braziliense

Para garantir o acesso ao passe livre estudantil antes do início das aulas, que na rede pública de ensino do Distrito Federal estão previstas para começarem em 19 de fevereiro, as instituições e os estudantes devem estar atentos às atualizações do cadastro do benefício.

Antes do início das aulas, as escolas precisam enviar o calendário acadêmico com a frequência de alunos para o e-mail passelivre.estudantil@brb.com.br.

Já os estudantes, precisam ficar atentos quanto às atualizações dos seus dados cadastrais e se o cartão possui condições de uso. Caso o aluno tenha mudado de instituição de ensino, trocado de endereço ou de nome civil, é necessário registrar as alterações no site do BRB Mobilidade.

Por padrão, são concedidos até quatro acessos diários, limitados ao total de 54 no mês. Caso o aluno necessite de mais acessos deve solicitar por meio da página cadastral do Passe Livre Estudantil, utilizando o serviço “extensão de acesso”. O estudante receberá resposta à solicitação por e-mail, estando disponível o acompanhamento na página.

A utilização do passe estudantil é permitida apenas ao titular do benefício e em dias letivos. Caso seja constatado o uso indevido, será instaurado processo administrativo e o benefício poderá ser suspenso por todo o semestre letivo.

Catraca

Com o retorno das aulas, os cartões passam por atualizações para voltarem à funcionalidade normal. Quando o benefício voltar a ser liberado, o aluno deve passar o cartão no validador uma vez para confirmar as alterações e uma segunda vez para liberar a passagem. Em alguns validadores modernos que estão sendo instalados nos ônibus, a catraca será liberada automaticamente na primeira vez que o aluno apresentar o passe. Se isso não ocorrer, o aluno deverá passar o cartão uma segunda vez para liberá-la.