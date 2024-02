Sesi-DF oferece vagas para ensino médio profissionalizante

CB Correio Braziliense

São 94 vagas disponíveis para pessoas de baixa renda - (crédito: Bruno Frauzino/Sesi-DF)

O Sesi-DF (Serviço Social da Indústria do Distrito Federal) divulgou um edital extra com vagas para os cursos técnicos de desenvolvimento de sistemas, design gráfico e jogos digitais integrados ao ensino médio.

São disponibilizadas 94 vagas para ingresso no primeiro ano do ensino médio, para o ano letivo de 2024, na escola do Setor de Indústria Gráficas (SIG). As inscrições devem ser feitas pelo site do Sesi-DF até esta sexta-feira (6/2).

As oportunidades são para pessoas de baixa renda e serão ocupadas por ordem de inscrição, considerando a prioridade e o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital. Industriários e seus dependentes têm prioridade, contudo todos os interessados que atendam aos critérios também podem concorrer.

São critérios para participação: aprovação no 9º ano do ensino fundamental no ano letivo de 2023 e ter 15 anos completos até 31 de março de 2024 ou 16 anos completos na data da inscrição.

A lista dos classificados será divulgada no site do Sesi-DF e no mural da escola do SIG em 9 de fevereiro. O resultado não será informado por telefone, aplicativos de mensagens, e-mail ou qualquer outro canal.

As matrículas dos alunos convocados estão previstas para 15 e 16 de fevereiro e deverão ser feitas pessoalmente, na escola, das 7 às 18 horas.