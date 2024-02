Cil abre inscrições para comunidade para cursos de língua estrangeira

CB Correio Braziliense

DF possui 17 CILs que ofertam cursos de inglês, japonês, francês e espanhol - (crédito: André Amendoeira, Ascom/SEEDF)

Estão abertas as inscrições para cursos de língua estrangeira para a comunidade nos Centros Interescolares de Língua (CIL). No Distrito Federal, são 17 unidades do CIL. As vagas para a comunidade são aqueles remanescentes dos estudantes de escolas públicas. Há oportunidades para estudar inglês, espanhol, francês e japonês. As inscrições podem ser feitas até segunda-feira (19/2) pelo site da Secretaria de Educação.

O candidato só poderá se inscrever em um CIL com até três opções de idioma, desde que haja vaga remanescente no nível e turno desejado e caso o candidato seja estudante, a inscrição deverá ser feita em turno contrário ao da matrícula na escola de origem. O resultado é definido por sorteio e será divulgado na próxima quarta-feira (21/2) a partir das 18h.

As matrículas deverão ser feitas pelo candidato no Centro Interescolar de Línguas (CIL) para o qual foi contemplado, entre 22 e 23 de fevereiro.

Veja a lista dos 17 CILs