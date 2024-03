Escola das Nações celebra diversidade no 43º Festival das Nações

CB Correio Braziliense

Será a 43ª edição do Festival na Escola das nações. - (crédito: Divulgação)

O 43º Festival das Nações, promovido pela Escola das Nações, ocorre nesse sábado (9) no campus sede da escola, no Lago Sul, das 8h às 14h30. O principal objetivo do festival é promover uma compreensão profunda e a valorização das culturas globais entre os integrantes da comunidade escolar.

Desde o início do ano letivo, os alunos imergem no estudo da cultura, história e tradições do país escolhido por cada turma, que é apresentado durante o evento.

A abordagem não só reflete o valor central da escola, unidade na diversidade, como também enaltece a composição multicultural da instituição, que tem entre os estudantes, professores e colaboradores, cidadãos de mais de 25 nações.

Na educação infantil, os alunos vão explorar as culturas da Irlanda, China, Sudão, Espanha e Equador. No ensino fundamental 1, os países representados serão Nigéria, Moçambique, Guatemala e Japão. Estudantes do fundamental 2 e ensino médio mergulharam nas nuances culturais da Romênia, Indonésia, Suécia, Alemanha, Itália, Jamaica e Estados Unidos.

Para mais informações, acesse o site da escola.