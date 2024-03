Escola das Nações participa de olimpíadas na Inglaterra

LM Lara Machado*

Dez alunos vão representar a Escola das Nações na BEO. - (crédito: Divulgação)

Dez alunos da Escola das Nações vão participar do British English Olympics (BEO), em Londres, Reino Unido, de 27 de março a 10 de abril. A olimpíada é destinada a estudantes de escolas internacionais e tem como objetivo testar o conhecimentos dos alunos por meio de desafios acadêmicos e da resolução de problemas. Essa é a segunda vez que a Escola das Nações participa do evento — no ano passado, o colégio chegou às finais.

Para representar o time de Brasília, foram escolhidos estudantes do ensino fundamental 2 e ensino médio, que serão acompanhados pelos professores Monna Povala e Jorge Sobrinho. Entre eles, estão as amigas Eduarda D’Amorim Guedes e Júlia Zatz, de 14 anos. As meninas comentam que pretendem aproveitar a oportunidade para conhecer várias culturas, no contato com outros participantes.

"Estamos bem preparadas, para poder chegar lá na viagem e só aproveitar, não nos preocuparmos com a competição. Vai ser uma experiência boa, academicamente, para ajudar na fluência do inglês, e, principalmente, aprender sobre o tema desse ano, entender o que o futuro vai nos trazer", diz Eduarda.

O tema da edição deste ano é inteligência artificial. Durante o BEO 2024, os alunos terão a oportunidade de discutir questões polêmicas e vantagens do uso da tecnologia no mercado de trabalho e na sociedade.

"Temos três aulas por semana, cada uma focando o desenvolvimento de uma habilidade diferente. A gente vai competir em seis frentes: um debate, uma apresentação musical, uma peça de teatro, uma apresentação acadêmica desenvolvida com uso de IA, que deve trazer uma análise crítica da ferramenta, uma apresentação sobre um país designado, no nosso caso, a Romênia, e um desafio de improvisação, que só saberemos na hora", explica Júlia.

O evento conta, ainda, com um concurso nas redes sociais, em que as escolas participantes se engajam antes mesmo da competição. O time com o vídeo mais curtido ganha um jantar comemorativo no icônico Hard Rock Café de Londres. A Escola das Nações já conseguiu apoio suficiente para estar entre os três finalistas do concurso. Assista ao vídeo dos alunos brasilienses, aqui: https://shre.ink/r1md

*Estagiária sob a supervisão de Priscila Crispi