Pé-de-meia: estudantes do ensino médio podem consultar se estão incluídos

Os alunos do ensino médio da rede pública do país podem consultar, a partir desta quarta-feira (20) a lista de beneficiados pelo programa Pé-de-Meia, programa de incentivo à permanência escolar voltado a estudantes cujas famílias fazem parte do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) — cerca de 2,5 milhões de jovens

A consulta pode ser feita gratuitamente por meio do aplicativo Jornada do Estudante, do Ministério da Educação (MEC), disponível para download nas plataformas digitais. Os pagamentos serão feitos de acordo com a data de nascimento dos participantes, conforme calendário disponibilizado nesta matéria. A ação, tem como um dos objetivos principais o combater a evasão escolar. O programa pretende incentivar a permanência escolar e com isso democratizar o acesso, reduzir a desigualdade social entre os jovens do ensino médio, além de promover mais inclusão social pela educação.





A relação de beneficiários publicada não é definitiva, as informações serão atualizadas pelo Ministério da Educação de acordo com o envio dos dados dos alunos pelas redes de ensino municipais, estaduais e do Distrito Federal. Dessa forma, nomes que não estão presentes na listagem poderão ser inclusos futuramente.

CALENDÁRIO PAGAMENTO PROGRAMA "PÉ-DE-MEIA"

26/3 - nascidos em janeiro e fevereiro



27/3 - nascidos em março e abril

28/3 - nascidos em maio e junho

1º/4 - nascidos em julho e agosto

2/4 - nascidos em setembro e outubro

3/4 - nascidos novembro e dezembro



Fonte: Ministério da Educação