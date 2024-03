Novo ensino médio: Câmara vota acordo que recompõe carga horária

PC Priscila Crispi

Deputado Mendonça Filho (União-PE) é o relator do Projeto de Lei de alteração do novo ensino médio - (crédito: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

A Câmara dos Deputados vota, na noite desta quarta-feira (20), o Projeto de Lei Nº 5.230/2023, que altera a reforma do ensino médio. Segundo fontes do Ministério da Educação (MEC), o texto que será analisado pelos parlamentares recompõe as 2.400 horas da Formação Geral Básica (FGB), referente aos conteúdos das disciplinas tradicionais do currículo.

A recomposição da carga horária era uma prioridade do ministro da Educação, Camilo Santana, questionada pelo relator do projeto, o deputado Mendonça Filho (União-PE), ministro da pasta à época da elaboração do novo ensino médio. Após negociações, a demanda do MEC foi atendida, porém, algumas alterações foram feitas na proposta de Santana.

A oferta do ensino de espanhol, que no texto original era obrigatória, será facultativa. Além disso, os itinerários formativos, questionados por educadores e entidades da sociedade civil, que passariam a ser chamados de “percursos de aprofundamento e integração de estudos”, foram mantidos com a mesma nomenclatura.

Atualmente, as escolas devem destinar 1.800 horas anuais para disciplinas obrigatórias. E o restante da carga, de 1.200 horas, destinadas a itinerários formativos, áreas de conhecimentos ou curso técnico de preferência do aluno.



Para acompanhar a votação ao vivo, acesse o portal da Câmara dos Deputados.