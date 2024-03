Marista da Asa Sul abre portas para a feira de profissões

CB Correio Braziliense

Feira de profissões em Brasília conta com a presença de Débora Aladim. - (crédito: Acervo pessoal Débora Aladim)

O Colégio Marista Asa Sul, localizado na SGAS 615, em Brasília (DF), receberá a maior feira de profissões do Distrito Federal, em 27 de abril, das 8h às 14h. O evento tem como objetivo incentivar os jovens interessados a se aprofundarem mais em assuntos relacionados aos seus futuros, como oportunidades de trabalho, viagens ao exterior, estudos e vocações.

A edição 2024 da feira contará com palestras, bate-papos e oficinas de aprendizagem, trazendo uma visão mais atual sobre o mercado. A feira também irá contar com a presença da renomada professora, influencer e youtuber Débora Aladim, que irá compartilhar suas experiências e falará sobre como transformar os sonhos de carreira em realidade.

Luiz Ricardo Odonnell Timm, diretor do Marista Asa Sul, destaca que a experiência preparada para este ano revolucionará a forma como os estudantes do ensino médio enxergam o futuro e o mercado de trabalho. Importante ressaltar que as vagas para este evento são limitadas, para garantir suas entradas os interessados devem fazer a inscrição através do link.