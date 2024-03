Colégio Madre Carmem Salles aborda questões sociais em apresentação da Via Sacra

CB Correio Braziliense

Apresentação interdisciplinar com alunos do ensino funamental e ensino médio. - (crédito: Divulgação: Assessoria Colégio Madre Carmem Salles)

Na próxima quarta-feira (27/3), estudantes do Colégio Madre Carmem Salles, localizado na L2 Norte, em Brasília, realizarão uma encenação da Via Sacra, que percorre os últimos passos de Jesus até a ressurreição. A apresentação ocorrerá internamente, sendo aberta a familiares dos alunos e à comunidade escolar, às 7h30. Porém, este ano, a encenação terá um diferencial, os alunos incluirão temas sociais, como violência contra a mulher, desemprego e fome.

Essa iniciativa pedagógica inovadora é coordenada pela Pastoral Escolar em parceria com os professores de ensino religioso, artes e educação física da instituição. A proposta é promover uma reflexão sobre questões importantes da sociedade atual e incentivar a empatia e a solidariedade nos estudantes.

Para conectar as pautas sociais com o tema religioso da Via Sacra, os professores utilizam o material da Campanha da Fraternidade, que é uma iniciativa da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) realizada anualmente durante a Quaresma. Neste ano, o tema da campanha é Fraternidade e Amizade Social, com o lema "Vós sois todos irmãos e irmãs".