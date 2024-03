Mineira pede ajuda para representar o Brasil em Olimpíada de Matemática nos EUA

Ed Estado de Minas

Paula pretende representar o Brasil na Olimpíada de Matemática Copernicus, sediada em Nova York - (crédito: Divulgação)

Aos 17 anos e no último ano do Ensino Médio, Paula Xavier Ramalho foi aprovada para participar da fase global da Olimpíada de Matemática Copernicus, sediada em Nova York, nos Estados Unidos. Estudiosa desde pequena, a jovem, que mora em Belo Horizonte, perdeu o pai aos 8 anos e se mantém numa escola particular como bolsista.

Ela está pedindo contribuições para poder representar o Brasil na competição internacional e levar ainda mais orgulho para casa.

“Não é a primeira vez que sou aprovada para competições ou cursos internacionais, mas nunca fui porque não tinha condições financeiras. Mas agora, por estar no meu último ano do ensino médio, sinto que é minha última chance de ir para fora nessas condições. Não quero perder essa oportunidade”, conta Paula ao Estado de Minas.

Além das muitas medalhas de olimpíadas acadêmicas nacionais que acumula, ela já havia sido aprovada, no passado, no curso de verão do The New York Times, no Yale Young Global Scholars, na Latin American Leadership Academy e no curso de verão de Jornalismo de Stanford. Com o sonho de ser jornalista, ela só pôde participar do último por receber uma bolsa integral e fazer o curso online.

“Eu sempre sonhei em ir para fora do Brasil, mas nunca pude. Agora, juntando esse sonho à Olimpíada de Matemática, que é algo relacionado à minha inteligência, ao meu esforço no meio acadêmico, é perfeito. E é importante não só para mim, mas também para o país. Quero mostrar o potencial da educação no Brasil, que produz muitos gênios, mas tem pouco reconhecimento lá fora”, afirma.

Após a morte do pai, ficaram ela, a mãe e avó se mantendo juntas, mas em 2018, Paula sofreu outra perda – a morte da avó. “Esse é mais um dos motivos para a vaquinha. Minha mãe tem um emprego que paga só um salário mínimo, e é muito difícil só nós duas. O dinheiro é contado e é o suficiente para vivermos uma vida digna, mas quase não sobra”, explica.

A estudante dá aulas particulares desde o 6° ano do Ensino Fundamental e, na época, pedia apenas que os amigos pagassem seu almoço. Hoje, com o dinheiro das aulas, consegue ajudar a mãe a pagar as despesas de casa, além de guardar um pouquinho para o lazer.

“Com o tempo, consegui ajudar dentro de casa e a comprar minhas próprias coisas, porque apesar de tudo, ainda sou uma adolescente, e tenho meus desejos de adolescente, como sair para passear ou comprar maquiagem. Como aluna bolsista a maior parte da minha vida, eu nunca tive acesso às mesmas coisas que meus colegas de classe. Hoje, é mais fácil de entender, mas quando eu era menor, era muito complicado, porque eu queria ter as mesmas coisas e não podia, e isso afeta muito a nossa cabeça”, relata ela.

Paula será a primeira da família a entrar no ensino superior. Nenhum membro próximo de sua tem ou teve acesso, mas sempre a incentivaram muito a chegar lá. Agora, a jovem tem a chance de ir para o exterior e se orgulha do motivo: “sempre gostei muito de estudar, sempre fui muito dedicada e gosto de ver meu esforço sendo recompensado, gosto de ver o sorriso no rosto dos meus professores, que são as pessoas que mais me apoiam”. diz.

Por isso, ela pede ajuda para conseguir arrecadar os R$ 25 mil previstos para realizar a inscrição para a prova, hospedagem, passagem, visto, atividades promovidas pela Copernicus e alimentação.

“Eu não sabia se iria dar certo, mas o mundo é daqueles que se atrevem, então não poderia desistir. Disse ‘vou tentar e, se der certo, deu, mas eu não posso passar por isso sem tentar. É muito melhor eu me arrepender de ter tentado do que nem tentar”, enfatiza a jovem.

Até o momento da publicação desta reportagem, Paula já conseguiu arrecadar cerca de R$ 3 mil, mas o caminho ainda é longo. Para doar, basta acessar o link da vaquinha por aqui ou fazer um Pix para o e-mail 4603532@vakinha.com.br.