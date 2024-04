Cultura Inglesa promove evento on-line com dicas para exames de Cambridge

CB Correio Braziliense

A Cultura Inglesa, rede de escolas de inglês, está promovendo o Cambrige Week, evento on-line e gratuito voltado para estudantes de inglês que buscam ser aprovados em certificação de proficiência da Cambridge. O evento acontecerá nestas terça e quinta-feiras, 2 e 4 de abril, às 19h.

As palestras serão ministradas pelo professor Alberto Costa, gerente sênior de serviços de avaliação da Cambridge University Press and Assessment. No primeiro dia, o tema será "Saiba por que conquistar o seu certificado de Cambridge", no segundo dia, abordará "Dicas práticas para arrasar nas certificações de Cambridge".

Os exames Cambridge são, normalmente, usados para seleção e ingresso em cursos acadêmicos e oportunidades profissionais no exterior. Com o Cambridge Week, a Cultura Inglesa pretende preparar os estudantes com dicas para prestar o exame e conquistar uma boa pontuação.

Aos interessados, as inscrições para participar do evento podem ser feitas através deste link. Além disso, também estão abertas as inscrições para a realização das provas de Cambridge pelo site.