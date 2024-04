MJSP e Governo dos Estados Unidos promovem treinamento de prevenção a ataques em escolas

CB Correio Braziliense

Brasil e EUA se reúnem no Ministério da Justiça para treinamento de prevenção a ataques em escolas - (crédito: Reprodução/ Ministério da Justiça)

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e o governo dos Estados Unidos realizaram treinamento para detecção e prevenção de ataques em massa a escolas brasileiras, com foco na repressão de crimes cometidos na internet. O encontro ocorreu no Ministério da Justiça, em Brasília, após um ano de troca de experiências em segurança entre os dois países.



O treinamento reuniu representantes do MJSP, das polícias civis estaduais e militares, ministérios públicos, secretarias de Educação do DF e estados e Polícia Federal. Além disso, estavam presentes especialistas internacionais, incluindo representantes do Departamento de Justiça e do Serviço Secreto (FBI). As organizações compartilharam estratégias para proteger alunos dos ataques.

Om Kakani, adido para Crimes Cibernéticos do Consulado-Geral dos EUA em São Paulo, ressaltou que esse desafio é uma questão global, que envolve “salvar vidas em ambientes escolares, hospitais e espaços públicos em todo o país”. Ele completou dizendo que os ataques em massa não devem ser preocupação apenas de autoridades policiais e procuradores, mas de toda a sociedade.



Para o coordenador do Laboratório de Operações Cibernéticas do MJSP (Ciberlab), Alesandro Barreto, a cooperação entre Brasil e Estados Unidos é essencial para garantir a proteção aos estudantes: “Juntos podemos proteger melhor as crianças e adolescentes no ambiente cibernético, para evitarmos crimes de ataque a escolas”.