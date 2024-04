Fuvest recebe inscrições para acesso à Olimpíada de Química do Estado de SP até 15/04

CB Correio Braziliense

FUVEST recebe inscrições para acesso à Olimpíada de Química do Estado de São Paulo - (crédito: Divulgação/ Associação Brasileira de Química)

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) recebe inscrições para acesso à Olimpíada de Química do Estado de São Paulo até dia 15 de abril. A Seletiva Paulista é uma via alternativa de acesso à fase final da olimpíada, em que disponibilizará 100 vagas, com reserva de 50% de vagas para estudantes da escola pública.



A seletiva é destinada a estudantes do ensino médio e 9º ano do ensino fundamental regularmente matriculados em instituições de ensino localizadas no estado de São Paulo. A prova será realizada em fase única, no dia 19 de abril, por meio de plataforma da Fuvest, e contará com 50 questões de química de múltipla escolha. As inscrições podem ser feitas diretamente pelos próprios estudantes, e não há limite de inscritos por escola. A lista de habilitados para a participação na seletiva será divulgada em 16/04 e o resultado final será publicado em 26/04.



A Olimpíada de Química do Estado de São Paulo é promovida pela Associação Brasileira de Química – Seção Regional São Paulo – e realizada por uma equipe de mais de sessenta Professores Doutores em Química. As premiações incluem 16 medalhas de ouro, 34 de prata e 70 de bronze, além de cerca de 800 certificados, para finalistas e professores. Para inscrições na seletiva, acesse o link.