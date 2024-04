Alunos de escola pública de Planaltina emocionam professora com despedida

RS Renato Souza

Professora Claudinha, como é conhecida entre os alunos, se despede da docência com homenagem dos estudantes do Centro de Ensino Fundamental Nossa Senhora de Fátima, de Planaltina - (crédito: Divulgação/CEFNSFAT)

Uma professora do Centro de Ensino Fundamental Nossa Senhora de Fátima (CEFNSFAT), de Planaltina, se emocionou ao receber homenagem dos estudantes em seu último dia de trabalho.

Claudia Rosa Monteiro Rocha, que dá aulas de ciências naturais, foi recebida por dezenas de estudantes no corredor ao sair da sala dos professores. Os alunos aplaudiram a docente por vários minutos e ela não conseguiu conter a emoção.

Confira o vídeo do momento em que Claudia deixa a sala dos professores e é recepcionada pelos alunos, aqui.

A professora deu aula por quase 28 anos e formou diversas gerações da escola, onde atua desde o começo dos anos 2000. O respeito e a admiração dos alunos sempre a acompanharam. O cirurgião dentista André Souza conta que ela o inspirou para seguir a carreira na área de saúde: "Estudei no CEF Nossa Senhora de Fátima de 2005 a 2008 e minha matéria preferida era ciências biológicas e naturais, ministrada pela professora Claudinha. Ela era tão minuciosa e atenciosa que me levou a amar mais ainda a matéria. Ela amava repassar seu conhecimento aos alunos, o que me despertou a continuar com essa aptidão pela pesquisa da natureza, dos estudos do corpo humano. No ensino médio esse interesse aumentou e resolvi seguir profissionalmente a área que, atualmente, estou exercendo".

Quando chegou na escola, Claudinha encontrou uma estrutura precária. Ao longo dos anos, o CEFNSFAT passou por melhorias realizadas pela direção com o apoio da comunidade. Hoje, a escola tem cabana literária, onde estudantes podem descansar e ler no curso das aulas, palco destinado para apresentações teatrais, ar-condicionado nas salas, televisões para facilitar o aprendizado, entre outros recursos.

O comércio localizado na comunidade cedeu material de construção e outros itens para a realização de melhoras. A escola, que tem ensino integral, se tornou referência na cidade.