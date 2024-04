CLDF homenageia 50 anos do Centro de Ensino Fundamental Polivalente

CB Correio Braziliense

Rinaldo Morelli/Agência CLDF - (crédito: Rinaldo Morelli/Agência CLDF)

Na manhã desta quinta-feira (18/4), a Câmara Legislativa do Distrito Federal comemorou os 50 anos de existência do Centro de Ensino Fundamental Polivalente (CEF Polivalente), escola localizada na quadra 913 Sul. Durante o evento, promovido pela deputada Doutora Jane (MDB), professores e alunos receberam premiações, menções honrosas e elogios pelo seu trabalho em prol da educação.

A diretora da escola, Aurea Satomi, ressaltou a importância do CEF Polivalente na promoção da aprendizagem e destacou o compromisso dos professores com o ensino dos alunos. “Firmamos aqui a continuidade do trabalho e compromisso em prol da educação na formação dos jovens estudantes. Muita coisa mudou e que venham outros desafios”, disse.

O presidente da Comissão de Educação, Saúde e Cultura (Cesc), deputado Gabriel Magno (PT), também esteve presente na cerimônia e reforçou a necessidade de combater a precarização das escolas públicas do DF. Ele destacou o mérito do CEF Polivalente em oferecer ensino de qualidade aos estudantes da região, mesmo que ainda não tenham alcançado todos os objetivos desejados.

Parlamentares entregaram premiações e menções honrosas a alunos e professores (foto: Rinaldo Morelli/Agência CLDF)

O evento também contou com a presença de Márcia Gilda Moreira, diretora do Sindicato dos Professores (Sinpro-DF), Juarez de Paiva Brito Junior, representante da Secretaria de Estado de Educação, Denivaldo Alves do Nascimento, secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas do DF (SAE), e Jailton Lopes Vicente, vice-diretor do CEF Polivalente.

Além de receber destaque pela qualidade do ensino ofertado e pelo desempenho dos profissionais que fazem parte da escola, o CEF Polivalente ganha reconhecimento em competições científicas. Durante a celebração do jubileu de ouro da instituição, foram premiados os estudantes vencedores da Olimpíada Nacional de Ciências (ONC) de 2023 e do concurso de fotografias "50 Olhares no Polivalente".

As medalhas da ONC 2023 foram enviadas para a escola previamente e estavam guardadas para serem entregues no evento. Os alunos Rebeca Cruz de Lima e Murilo Borges de Amorim receberam medalhas de prata e bronze, respectivamente. Gustavo Lima da Silva conquistou o primeiro lugar no concurso "50 Olhares no Polivalente", que homenageou a escola com fotos tiradas pelos alunos do sétimo ano. Lara Moraes ficou em segundo lugar e Maria Luiza Ribeiro em terceiro no concurso.

Com informações da Agência CLDF