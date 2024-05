Ex-BBB lança série especial com histórias de professores brasileiros

CB Correio Braziliense

João Luiz foi idealizador e produtor do Vida de Professor, série que entrevista os docentes do Brasil - (crédito: Luiz Ipolito.luizipolito@estudio.fot.br.Sao Paulo - Brasil)

Neste mês, o ex-BBB João Luiz Pedrosa lançou o projeto Vida de Professor, uma plataforma com episódios, em formato de vídeo, na qual professoras e professores brasileiros contam histórias pessoais, trajetórias e desafios na jornada da profissão. O projeto foi idealizado por ele mesmo, sendo a produção independente e sem patrocínio externo. Os episódios são lançados a cada domingo, no próprio perfil do Instagram.

A proposta da plataforma é evidenciar as vivências desses profissionais dentro e fora da sala de aula, mostrando que aqueles que transformam a vida dos estudantes também são seres humanos. Com essa proposta, cada capítulo conta uma nova história, de um docente diferente, revelando os bastidores da vida, percalços e conquistas de educadores de diferentes áreas do conhecimento.

Redes sociais

O professor conta que já pensava no projeto há muitos anos, mas encontrou dificuldades durante esse processo: não tinha tempo disponível e não sabia qual o formato adequado para disponibilizar essas histórias.

Nesse contexto, ele enxergou as redes sociais como ferramentas adequadas e essenciais para a divulgação da série. Ele cita como exemplo o Instagram e o Tik Tok. “São as redes sociais mais usadas, têm durações específicas, então eu posso colocar um vídeo com seis minutos de duração para que as pessoas possam assistir”, explica.

Influência para a educação

Mesmo que a participação na 20ª edição do Big Brother Brasil, em 2021, tenha contribuído para a viabilização do Vida de Professor, devido à ampla audiência, João acredita que o fato de ser professor foi determinante para a visibilidade do projeto.

“O Brasil é um país que tem 1 milhão de professores, então é uma classe que representa a população brasileira e que faz parte na formação de muitas pessoas. Então, no fim das contas, faço parte desse grupo, e quero transformar a realidade dos meus alunos, mas de maneira diferente, que seja além da sala de aula”, defende.

Importância dos professores

Diante desse cenário, João reforça a importância e o impacto que esses relatos dos profissionais da educação podem causar. “Geralmente, pensamos que boas histórias têm reviravoltas mirabolantes ou grandes acontecimentos, mas nem sempre é assim, porque as falas de pessoas comuns sobre a trajetória de vida delas também podem ser interessantes de ouvir”.

Além disso, ele acredita no impacto que esses profissionais podem ter em alguma fase da vida dos alunos como motivo importante para essa humanização de quem trabalha na categoria. “Todo mundo tem um professor que passou pela vida e que marcou alguma época da escola, e nós vemos eles se dedicarem sempre em sala de aula, então é importante trazê-los como pessoas que também têm vida fora da escola”.

Primeiro episódio

O primeiro episódio do Vida de professor foi lançado no último domingo (12/5), contando a história de Irene Aparecida. Ela entrou na profissão para ajudar a família e enfrentar a maternidade. Hoje com 69 anos e aposentada, ela dedicou 36 anos na carreira dentro da educação, já ocupando os cargos de professora e vice-diretora de escola pública.

No vídeo, Irene descreve a trajetória profissional de conquistas, ressaltando o prazer em lecionar. Mas também revela desafios e situações tristes, como um caso de violência que sofreu de uma aluna no ambiente escolar, que resultou na perda de uma parte do dedo da mão. Mesmo com o ocorrido, ela sente orgulho do trabalho nesse período, com a sensação de “dever cumprido”. Hoje, está focada na família e está planejando uma viagem para a Itália.

Para assistir a história completa e os novos episódios, vá ao Instagram de João: @joaolpedrosa.