Colégio Leonardo da Vinci promove feira de profissões neste sábado (8/6)

JG Júlia Giusti*

Leonardo da Vinci promove feira de profissões neste sábado (8/6) - (crédito: Arquivo pessoal)

O Centro Educacional Leonardo da Vinci organiza, neste sábado (8/6), a Feira de Profissões da Vinci 2024 para os alunos do 9° ano do ensino fundamental e do ensino médio. O evento contará com mais de 60 atividades, como orientação profissional em diversas áreas, oficinas e workshops, e busca impulsionar os estudantes na escolha pela carreira e projeto de vida. A feira ocorre na unidade Taguatinga, das 8h às 14h, e também será aberta à comunidade escolar e convidados trazidos pelos alunos. O público esperado é de 1.500 pessoas.

Michelle Manzur, diretora executiva do Leonardo, reforça a importância da experiência prática na construção de um plano de carreira. “Por mais um ano, o Leonardo oferece ao estudante uma possibilidade única de contato com diferentes profissões por meio de palestras e atividades práticas, o que poderá ser decisivo no processo de escolha sobre qual carreira profissional seguir”.



Entre as atividades, os estudantes terão contato com orientação profissional em mais de 40 cursos, oficinas, workshops, bate-papos, talk shows entre outros. A feira conta com 25 instituições parceiras, entre elas, a Universidade do Distrito Federal (UnDF), a Universidade de Brasília (UnB) e a Escola Superior de Ciências da Saúde (Escs), além de faculdades do exterior, a fim de promover experiências de internacionalização.



Está programada a palestra Construindo o futuro, organizada pela dupla Os Mentalistas, que tem diferentes especializações nas áreas da psicologia comportamental e organizacional, criando experiências interativas com o público e promovendo reflexões e aprendizados por meio do entretenimento.