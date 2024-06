Competição Maratona Tech entre escolas está com inscrições abertas

CB Correio Braziliense

Terceira edição da competição começa em agosto e vai até setembro. - (crédito: Divulgação)

A Associação Cactus e Movimento Tech 2030 anunciam a abertura da 3ª edição da Maratona Tech, maior competição de tecnologia entre escolas do Brasil. O objetivo da competição é despertar e inserir os jovens para o mundo da tecnologia por meio de desafios de pensamento computacional e lógica, além de desenvolver o protagonismo juvenil. A participação ocorre com estudantes de nível 1 (6º e 7º ano), nível 2 (8º e 9º ano) e nível 3 (ensino médio e EJA), com inscrições realizadas por professores. Professores engajados também recebem formações e premiações.

Na primeira fase, em agosto, os professores receberão uma formação exclusiva e um desafio para aplicar em sala de aula, relacionado a carreiras e usos práticos da tecnologia na comunidade dos estudantes. Os alunos realizam o estudo, apresentam os trabalhos e os melhores são escolhidos para a fase final da competição.

A fase final da competição, em setembro, inclui ciclos de aprendizagem sobre pensamento computacional, auxiliados por vídeo aulas via WhatsApp. Os estudantes vão desenvolver estruturas computacionais simples e competem em quizzes. Na cerimônia de premiação, que acontecerá em novembro, em Curitiba (PR), os estudantes e professores vencedores receberão viagens, medalhas, notebooks, e imersões tecnológicas em renomadas instituições, como as que aconteceram em 2023 no iFood, na Inteli e no Insper.

“Eu já participo de olimpíadas e essa participação foi mais um incentivo para continuar. Já tinha alguma ideia do que eu queria seguir no futuro, com a Maratona tive mais certeza e foi muito importante. A oportunidade agrega no currículo de alunos e professores. Participem!”, conta Amanda Pires, estudante medalhista de ouro na Maratona Tech.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo site.