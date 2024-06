Jovens do DF podem ganhar bolsas de estudos gratuitas para curso de games

CB Correio Braziliense

Competição começa em agosto e termina em setembro. - (crédito: Divulgação)

O Santander Universidades abriu as inscrições para a terceira edição do Santander Gamer Pro que vai conceder 8 mil bolsas de estudo gratuitas para contribuir com o desenvolvimento dos e-sports no país. Para concorrer a uma bolsa, basta ter mais que 16 anos e ser um entusiasta do mundo dos jogos eletrônicos. Não é necessário estar cursando uma graduação, ter conhecimento prévio dos jogos ofertados ou ser cliente Santander. As inscrições ficarão abertas até 15 de julho e podem ser feitas pelo Santander Open Academy.

A ação é feita em parceria com a CNB Esports, um dos clubes de esportes eletrônicos mais tradicionais da América Latina, que oferece cursos para os principais jogos da atualidade, como League of Legends (LoL), Valorant e Fortnite, além de um módulo voltado para quem deseja se tornar streamer profissional.

Para essa edição, as vagas por trilha de conteúdo serão distribuídas conforme a demanda de inscrições e serão aplicadas de forma online dentro da plataforma da CNB Esports. Uma metodologia de avaliação em etapas irá selecionar os seis candidatos que tiverem o maior índice de aproveitamento do programa para receber uma extensão do curso por mais 45 dias e um apoio financeiro de R$ 2,4 mil para viver uma experiência única atuando nos times de base da CNB Esports. Eles também contarão com encontros remotos com treinadores profissionais durante 12 semanas.

“O Santander Gamer Pro irá proporcionar aos gamers as ferramentas para atingir um nível profissional de atuação, com toda a estrutura necessária para desenvolver as habilidades em alguns dos principais jogos eletrônicos da atualidade e para os streamers que desejam se aprimorar na transmissão de conteúdo em plataformas monetizadas”, afirma Marcio Giannico, coordenador de Governos, Instituições, Universidades e Universia no Brasil.

Ainda de acordo com o executivo, possibilitar uma imersão única na rotina de um jogador profissional, dentro das equipes da CNB, é uma oportunidade que abre várias portas no mundo dos esports. “São experiências como essa que fazem a diferença para as empresas que trabalham dentro desse universo e que estão sempre em busca de profissionais qualificados”, conclui.