O prazo para envio de vídeos para o Desafio Liga Jovem termina nesta segunda

Envio dos vídeos pode ser feito até segunda-feira (24) às 21 horas. - (crédito: Divulgação: Desafio Liga Jovem)

Termina nessa segunda (24), às 21h, a entrega dos vídeos com a defesa e a apresentação dos projetos desenvolvidos por estudantes de todo o Brasil para a 2ª Edição do Desafio Liga Jovem, realizada pelo Sebrae por meio do Instituto Ideias de Futuro. Nesta edição, os organizadores da competição estiveram em todos os cantos do país para apresentá-la para estudantes de mais níveis educacionais, do 8º ano do fundamental até o ensino superior com a criação de quatro categorias (ensino fundamental, ensino médio, Educação Profissional e Educação Superior) e de várias etapas.

Os estudantes que entregarem os vídeos também receberão acesso a uma Jornada RoboGarden (editech canadense) para aprender habilidades digitais, com direito a certificados para quem avançar neste projeto auto instrucional. Todos contarão com uma plantão de dúvidas, até este horário, basta acessar o link.

A premiação conta com as seguintes etapas: etapa estadual, etapa regional e etapa nacional. A etapa estadual ocorre em agosto, as equipes selecionadas apresentarão seus projetos, de forma on-line, para uma banca de jurados, cujos integrantes receberão vale-compras de R$ 500 por pessoa; para a etapa regional, os vencedores de cada estado apresentarão seus projetos para uma nova banca de jurados, também de maneira remota. A melhor equipe de cada categoria ganhará uma viagem para participar presencialmente da etapa nacional, além de um celular de última geração para cada participante e para o orientador; e por fim, a etapa regional ocorre em dezembro contando com a participação de 20 equipes e em uma das capitais tecnológicas do Brasil, com toda a viagem paga pelo Sebrae.

As equipes vencedoras de cada categoria serão premiadas com uma Missão Internacional (viagem) de até 10 dias, além de um notebook para cada um dos participantes e para o professor orientador. No segundo lugar, cada participante da equipe e seu professor orientador receberão um smartwatch. No terceiro lugar, cada participante da equipe e seu professor orientador receberão um tablet.

Estima-se que oito mil jovens sejam contemplados por essa jornada, que tem o foco de desenvolver as habilidades de TI necessárias para o empreendedorismo e para a criação de artefatos tecnológicos. Os 24 melhores projetos de cada estado passarão para a etapa estadual.