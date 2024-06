Lula encaminha novo Plano Nacional de Educação ao Congresso; veja metas

MS Mayara Souto

Lula assina Projeto de Lei (PL) do Plano Nacional da Educação (PNE) 2024-2034 - (crédito: Ricardo Stucker/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou na tarde desta quarta-feira (26/6) o Projeto de Lei (PL) do Plano Nacional de Educação (PNE) 2024-2034, que será encaminhado ao Congresso Nacional para votação. A assinatura ocorreu de portas fechadas no Palácio do Planalto com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana, parlamentares e representantes do movimento estudantil.

O PL define 18 objetivos que devem nortear as ações em relação à educação nos próximos anos. Dentro deles estão 58 metas e 253 estratégias estabelecidas. “O plano foca na qualidade da aprendizagem, na questão da equidade e da inclusão para reduzir a desigualdade educacional do nosso país”, declarou o ministro.

Santana ainda destacou a construção coletiva do documento, que considerou proposições resultadas da Conferência Nacional de Educação (Conae). “Encaminhamos ao Congresso Nacional um texto bastante técnico e fruto da participação da sociedade. A marca deste plano é a equidade. É um princípio que atravessa todos os 18 objetivos do PNE. Uma novidade é o fato de termos metas focadas na redução de desigualdades entre grupos sociais”, acrescenta.

O novo PNE irá a Câmara dos Deputados para ser avaliado pelos parlamentares e, depois segue ao Senado, tal qual ocorreu com o texto do Novo Ensino Médio no ano passado. O objetivo do executivo e legislativo é aprovar o texto o mais rápido possível, já que o PNE que está em vigência expirou nesta terça-feira (25/6).