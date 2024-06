Sinepe promove ação para combater o racismo nas escolas

CB Correio Braziliense

O Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal (Sinepe/DF) realiza, em parceria com o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e a Secretaria de Educação do DF, eventos voltados para o combate ao racismo nas escolas do DF. A ação Gente de cor, cor de gente: por uma educação para as relações étnico-raciais está marcada para ocorrer em 27 e 28 de junho, contando com palestras e audiência pública.

A iniciativa é voltada aos profissionais da educação e demais interessados na temática e irá abordar boas práticas para uma educação antirracista, pautada na equidade, além de aprofundar o diálogo sobre ações para prevenir e coibir atos racistas em escolas particulares e públicas no Distrito Federal.

Para a presidente do Sinepe/DF, Ana Elisa Dumont, é uma oportunidade de fortalecer e consolidar os debates que têm sido realizados junto ao MPDFT. “Eventos como estes colaboram para os trabalhos que temos feito, com debates sobre as principais questões que afetam o ambiente escolar. O racismo é um tema de extrema relevância e precisa fazer parte do cotidiano da escola. Como determina a legislação educacional vigente, não deve ser trabalhado apenas em datas específicas e comemorativas e, sim, com a transversalidade que o assunto exige”, afirmou.

Anote

1º dia – Palestras

Data: 27 de junho (quinta-feira)

Horário: das 18h às 21h

Local: Auditório do MPDFT

2º dia - Audiência Pública

Data: 28 de junho (sexta-feira)

Horário: das 14h às 18h

Local: Auditório do MPDFT

