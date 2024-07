DC Davi Cruz

Emanuelle Sofia participa, há dois anos, da colônia Arte de Viver - (crédito: Kayo Magalhães/CB/D.A Press)

As escolas do Distrito Federal chegam à reta final do semestre letivo. Na rede pública, o recesso vai de 11 a 28 de julho. Na particular, as unidades de ensino têm autonomia para definir seus calendáros. Com o fim das aulas, pais e mães que ficam em Brasília buscam soluções para proporcionar atividades aos filhos. As colônias de férias surgem como opção para ajudar os responsáveis que trabalham neste período. Clubes, casas de festas, parques e instituições infantis oferecem pacotes diários e semanais, com preços entre R$ 130 e R$1.299, para atender crianças e adolescentes de 2 a 14 anos de idade.

O Correio traz algumas das diversas experiências oferecidas, que vão desde contação de histórias, aula de língua estrangeira, natação, leitura e interpretação com desenhos, oficinas de arte a contato com animais e banho de mangueira.

A administradora Eliene Maciel, 49 anos, leva a filha Emanuelle Sofia, 10, há dois anos para participar da Arte de Viver. "Descobri sobre essa colônia nas redes sociais. Fiquei muito impressionada com o que vi e matriculei minha filha", conta. Eliane comenta que a menina fez muitas amizades e não vê a hora de voltar às atividades. "Ela sempre fica muito ansiosa para reencontrar os amigos", diz.

Rovena Lora, 41, é fisioterapeuta e sempre matricula os três filhos na colônia de férias da Caeso — Caesb Esportiva e Social. Segundo ela, esse é um momento único na vida das crianças. "Sempre foi maravilhoso, e tenho certeza de que elas criaram memórias muito boas dessas experiências", avalia.

A fisioterapeuta sempre busca um evento com programação diversificada, organizada, segura e que disponha de um amplo espaço para o lazer. "É muito importante que as crianças fiquem à vontade, que brinquem ao ar livre, que saiam do ambiente da sala de aula e que explorem coisas novas. Quanto mais sujos eles chegam em casa, melhor", completa, entusiasmada.

Sesc

As unidades do Centro de Atividades Sesc em Ceilândia, Taguatinga Sul, 913 Sul (Asa Sul) e Gama contarão com atividades recreativas, esportivas e culturais, como brinquedos infláveis, oficinas de artes, gincanas, festival de sorvete, passeio ao Hotel Fazenda Pousada dos Angicos, apresentações artisticas e a festa de encerramento com DJ e brincadeiras.

Período: de 16 a 20 de julho, das 13h30 às 17h30

Público: crianças e adolescentes de 4 a 12 anos

Valor: R$ 130 para dependente de comerciário; R$ 140 para dependente de conveniado; e R$ 150 para dependente de usuário

Inscrições: na própria unidade, até 12 de julho; os pais precisam ter em mãos a carteirinha do Sesc atualizada, atestado médico para piscina, cópia da certidão de nascimento e foto 3 x 4

Mais informações: sescdf.com.br

Crianças durante atividade em brinquedo inflável do SESC-DF (foto: Cristiano Costa/Divulgação)

Fazendinha

Para quem pretende proporcionar aos filhos uma experiência de contato com a natureza, a programação da Fazendinha Azul inclui brincadeiras como acariciar e alimentar coelhos, dar mamadeiras a porquinhos e cabritos, pesquisa esportiva, gincanas e jogos. Para garantir a segurança das crianças, a equipe é composta por enfermeira e brigadista que atuam com profissionais e estudantes de várias áreas, como psicologia e educação física.

Período: de 15 e 19 de julho, das 14h às 18h

Público: o espaço conta com estrutura para receber toda família; crianças menores de 3 anos precisam estar acompanhadas do responsável

Valor: o ticket semanal por inscrito é de R$ 670 e o ingresso diário custa R$ 155; caso os pais tenham mais de uma filho, a insituição oferece um cupom para compra com 10% de desconto no agendamento dos irmãos; crianças menores de 3 anos não pagam

Inscrições: para inscrever a criança, é necessário fazer reserva antecipada pelo site fazendinhaazul.com.br

Fazendinha - Colônia de Férias Fazendinha BSB propicia contato de crianças com animais (foto: Divulgação/Fazendinha BSB)

Arte de Viver

Neste ano, as atividades da colônia de férias Arte de viver, que completa 8 anos de funcionamento, trazem a temática das Olimpídas de Paris. Haverá oficinas criativas, aulas de culinária (Masterchef), gincanas, bingo e atividades que envolvem música e dança. A equipe é composta por profissionais da educação e as famílias recebem fotos e vídeos em tempo real.

Período: 1º a 27 de julho, das 13h às 18h30

Público: crianças e adolescentes de 2 a 13 anos

Valor: o preço para passar o dia é R$ 130,00; o passaporte semanal sai por R$ 425,00

Inscrições: podem ser feitas até o último dia do evento pelo WhatsApp (61) 99881-4098

Mais informações: Instagram @artedeviverbygisellesantana

Arte de Viver (foto: Kayo Magalhães/CB/D.A Press)

Minas Tênis Clube

O Minas Tênis Clube também se inspirou nos Jogos Olímpicos e realizará a colônia de férias com o tema De Atenas a Paris. A programação será composta por brincadeiras aquáticas, jogos esportivos, gincanas, atividades temáticas, pedalinho no Náutico e arvorismo no clube.

Período: de 15 a 26 de julho, das 9h às 17h30

Público: crianças e adolescentes de 4 a 13 anos

Valor: R$ 850 por semana (sócios); R$ 1.105 (convidados dos sócios)

Inscrições: nas Centrais de Atendimento dos Minas I, II, Country e Náutico, até o último dia de programação

Mais informações: Instagram @minastenisclube ou site minastenisclube.com.br

Grupo de crianças da colônia de férias do Minas Tênis Clube (foto: Minas Tênis Clube/Divulgação)

Caeso

Longe do mundo virtual, o É Hora de Brincar, promovido pela Caesb Esportiva e Social (Caeso) surgiu há 22 anos, para resgatar brincadeiras do tempo dos pais e dos avós, além de proporcionar dinâmicas mais recentes. Essa edição oferece bolinha de gude, peteca, oficina de pipa, corrida de saco, kartciclo, skate, futsal, oficina de circo e show infantil, entre outros.

Período: de 8 a 19 de julho, em tempo integral (7h30 às 18h) e à tarde (13h30 às 18h)

Público: crianças de 2 a 13 anos.

Valor: varia entre R$ 199 a R$ 1.299

Inscrições: pelo até o último dia da programação pelo site ehoradebrincar.com

Caeso - Crianças na colônia da CAESO durante atividade de Karticiclo (foto: É hora de brincar/Divulgação)