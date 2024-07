Volta às aulas: conheça estratégias para melhorar o desempenho escolar

CB Correio Braziliense

Rebeca Alves*

Durante as férias de julho, os estudantes do ensino fundamental e médio aproveitaram para relaxar com a família, amigos ou em casa. No entanto, o segundo semestre letivo se inicia no fim deste mês, com cerca de quatro meses e meio de aulas pela frente.

Neste período de retorno, é fundamental que pais e responsáveis fiquem atentos ao desempenho dos alunos no primeiro semestre, monitorar os resultados vai ajudar a recuperar eventuais perdas de tempo e notas, assegurando um bom aproveitamento escolar no restante do ano letivo. Além disso, o retorno das aulas é um momento de novos aprendizados e de grande responsabilidade para os alunos, principalmente.

"As férias são momentos de descanso, e disso não há dúvidas. Mas no fim deste período é a hora de uma conversa aberta para os adultos se aproximarem mais dos alunos e de sua vida escolar. É uma oportunidade para começar o segundo semestre e traçar metas até o fim do ano letivo", afirma a pedagoga e diretora da Escola Pedro Apóstolo de Curitiba, Carolina Paschoal.

A pedagoga Carolina Paschoal lista cinco estratégias para que os pais auxiliem os filhos a aprimorar o desempenho escolar no segundo semestre.Veja as sugestões!

1.Reforçar os pontos positivos

Durante a conversa com os estudantes, é de grande importância verificar os pontos altos do primeiro semestre do ano, ou seja, listar as matérias que os alunos tiveram um melhor desempenho, quais despertaram mais interesse e enaltecer as conquistas.

2. Rever os pontos de atenção

Os alunos e os responsáveis precisam verificar quais componentes curriculares ou projetos e trabalhos apresentaram um desempenho diferente em comparação com as áreas em que tiveram melhor resultado, para assim entender onde o aluno precisa de mais apoio.

3. Em alguns casos, entrar em contato com a escola

A equipe pedagógica monitora continuamente o desempenho escolar dos alunos e entra em contato com os responsáveis conforme as necessidades de cada criança e adolescente. No entanto, se os responsáveis ou o aluno sentirem a necessidade, eles também podem entrar em contato com a equipe, assim encontrando uma solução. ‘’As instituições de ensino e seus profissionais estão sempre dispostos a encontrar caminhos para a melhoria do desempenho escolar de um aluno. Os responsáveis podem entrar em contato e marcar um horário com os pedagogos para se inteirar sobre os estudantes. Esse diálogo tende a ser enriquecedor para as famílias e para a escola", ponderou Carolina.

4. Grupos de estudos com colegas

Ao avaliar os pontos fortes e as áreas que precisam de atenção dos filhos, os pais podem discutir com os responsáveis pelos colegas e formar grupos de estudo ou os alunos podem entrar em contato com seus colegas e propor a iniciativa. Dessa forma, os alunos terão a oportunidade de se ajudar mutuamente fora do horário escolar e contar com o suporte dos profissionais da educação sempre que estiverem na instituição.

5. Acompanhar as atividades diariamente

Sempre que os alunos retornarem da escola após um dia de estudos, os pais ou responsáveis podem conversar com eles para saber como foi o dia em sala de aula, assim contribuído com o rendimento escolar.

