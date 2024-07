*A *REBECA ALVES DOS SANTOS

O Instituto Somos é uma das principais empresas de educação básica do Brasil e abriu inscrições para programa com bolsas de estudos destinado a jovens que se encontram em vulnerabilidade socioeconômica e estudantes de escolas públicas. Serão ofertadas mais de 280 bolsas em 64 municípios de 14 estados.

Para participar, é necessário que o candidato esteja matriculado no 9º ano do ensino fundamental II em escola pública em 2024, tenha no máximo 15 anos completos neste ano e apresente bom desempenho acadêmico nos últimos três anos. Além disso, deve possuir renda bruta familiar, por pessoa, de no máximo dois salários mínimos — que corresponde, atualmente, a R$ 2.824,00. O processo seletivo encerra dia 30/8 e as inscrições poderão ser feitas no site: https://www.institutosomos.org/somos-futuro/.

Os estudantes aprovados como bolsistas recebem bolsas integrais para cursar os três anos do ensino médio em uma das 80 escolas particulares parceiras da Somos Educação, com os seguintes benefícios: materiais didáticos e paradidáticos, reforço escolar on-line, cursinho pré-vestibular, mentoria para o desenvolvimento de competências socioemocionais e acompanhamento psicológico.

O processo seletivo possui 4 fases estabelecidas: inscrição no site, avaliação acadêmica, entrevista com os voluntários e entrevista com as escolas. O resultado está previsto para sair entre os dias 18 e 30 de novembro.

Segundo as informações levantadas pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2016-2023 (Pnad), realizada pelo IBGE e divulgada em fevereiro deste ano, 8,8 milhões de brasileiros de 18 a 29 anos não terminaram o ensino médio e não frequentam nenhuma instituição de educação básica. “Acreditamos no papel transformador da educação na vida e no futuro de todos. O programa Somos Futuro promove oportunidades para que os jovens não desistam do ensino médio e desenvolvam sua potencialidade em escolas de excelência, rumo às melhores instituições de ensino superior”, afirma Guilherme Mélega, presidente do Instituto Somos.

Transformação

Pietra Rosa de Jesus Araújo foi aluna bolsista do projeto Somos Futuro no Colégio Alicerce e hoje cursa direito no Insper com 100% de bolsa. “Pude perceber, por meio das mentorias e do próprio convívio na escola particular, que é imprescindível discernir e escolher nossas batalhas. O Somos Futuro me integrou a um ambiente que eu pensava ser impossível chegar, o do conhecimento pessoal", afirma a universitária.

