Rede particular de ensino volta às aulas após recesso escolar do meio do ano

Volta às aulas nas escolas da rede particular - (crédito: Arquivo pessoal)

Durante as próximas semanas, as escolas particulares retomam as aulas após as férias do meio do ano. Diferentemente da rede pública, que retoma as aulas em 5 de agosto, as unidades de ensino da rede particular não têm um calendário letivo fixo, pois elas têm autonomia, como explica a presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino no Distrito Federal (Sinepe/DF), Ana Elisa Dumont Scussel.

“As escolas internacionais, por exemplo, estão iniciando o ano letivo em agosto. Outras escolas já retornaram do recesso na semana passada, e algumas vão retornar na próxima semana. Isso depende de como a escola aprovou o calendário na Secretaria de Educação, porque as escolas têm autonomia para aprovar seus calendários de diferentes formas, tendo que atender à quantidade de dias letivos e as determinações da Secretaria”, afirma.



Ana Elisa ainda diz que as ações do sindicato junto às escolas e aos órgãos públicos buscam facilitar o planejamento do ano letivo, estratégias para 2025 e o combate ao preconceito e à violência no ambiente escolar, como o bullying, cyberbullying e racismo. A orientação do Sinepe é para “a gente ir com calma, sempre orientando e mantendo diálogo com os alunos e as famílias”.

Neste semestre, o Sinepe/DF vai se reunir com os filiados em um seminário de gestores, que traz convidados para debater o cenário econômico e educacional. Além disso, o sindicato atua em conjunto com a Secretaria de Educação e a Secretaria de Segurança Pública (SSP) para combater a agressão no ambiente escolar.

