Especialistas colombianos visitam escolas públicas de tempo integral no ES

VD Vinicius Doria

Comitiva de especialistas da Colômbia e estudantes capixabas de escola em tempo integral: troca de experiências - (crédito: Thiago Coutinho/Sedu-ES)

Uma delegação de especialistas colombianos em educação visitou, entre terça-feira(17/9) e quarta-feira (18/9), escolas de tempo integral da rede pública do Espírito Santo, para ver de perto como está sendo implantado o modelo de educação em tempo estendido no estado. A visita, que incluiu secretários de Educação da Colômbia, foi organizada pela organizada pela Aliança pela Transformação Integral do Ensino Médio e pelo Instituto Natura.

De acordo com a Secretaria de Educação capixaba, a comitiva fez “visitas técnicas” a escolas de Vila Velha — na região metropolitana de Vitória — “com diferentes matrizes do ensino em tempo integral”.

“Pesquisas e indicadores oficiais brasileiros apontam que o modelo de ensino médio integral (EMI) tem impactado positivamente a educação brasileira, mitigando desigualdades educacionais e sociais, contribuindo com a aprendizagem de qualidade. Estes resultados têm despertado interesse entre especialistas, profissionais de educação e gestores públicos nos demais países em que o Instituto Natura atua”, informou a secretaria.



O Espírito Santo conta com 184 escolas de tempo integral na rede pública do estado, com cerca de 56 mil alunos matriculados. Essa modalidade de ensino apresenta forte expansão desde 2019, quando a rede contava com apenas 32 escolas oferecendo horário estendido aos alunos. Apenas neste ano, o sistema foi implantado em mais 24 unidades de ensino.

Ao EuEstudante, o secretário de Educação capixaba, Vitor de Angelo, disse que “os números falam por si mesmos”, referindo-se à escolha do Espírito Santo pela comitiva da Colômbia. “A rede (de tempo integral)aumentou quase 500%, saltando de 32 para 184 unidades. A quantidade de estudantes matriculados em ETI (escola de tempo integral), hoje, já é superior à meta estipulada pelo Plano Nacional de Educação. Também conseguimos universalizar, nos municípios, a oferta de tempo integral. Desde 2023, todos os municípios capixabas têm, pelo menos, uma unidade dessas”, complementou.

Até 2026, o secretário informou que serão abertas mais 48 escolas com oferta de tempo integral, para que seja atingida a meta estabelecida pelo governo do estado de incorporar à rede pública mais 100 unidades de horário estendido até o fim de 2026.