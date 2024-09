Os resultados do Ideb revelam como a tecnologia pode ajudar a transformar realidades

E EuEstudante

A educação é, sem dúvida, o pilar fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade. O Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) avalia o desempenho dos alunos em exames padronizados e considera também a taxa de aprovação escolar. O resultado gera o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), principal indicador da qualidade da educação no Brasil, que reflete o progresso da aprendizagem em todo o país.

A recente divulgação dos resultados do Ideb, edição 2023, trouxe excelentes notícias para os municípios parceiros do Educacional. Na esfera pública municipal, diversas redes de ensino ocupam posição de destaque, com algumas das maiores médias do país, um resultado que é motivo de comemoração.

Entre as cidades que se destacaram, municípios como Campo Largo, Campo Mourão, Sengés, no Paraná, e Resende, no Rio de Janeiro, merecem uma menção especial. Essas cidades superaram as metas estabelecidas e obtiveram níveis de crescimento bastante significativos: 100%, 94,44%, 83,33%, e 88,88% das escolas, respectivamente, apresentaram aumento no índice em relação à última edição. As quatro redes ultrapassaram a média nacional das redes de ensino municipais.

Esses municípios apresentaram um desempenho que reflete o esforço conjunto da comunidade escolar, o investimento na formação continuada de professores e na inovação. Tradicionalmente reconhecidos por seu compromisso com a educação, eles mantiveram-se entre as melhores cidades do país no quesito educação pública municipal, superando diferenças geográficas, sociais e econômicas.

Em comum, essas cidades têm o compromisso e a dedicação incansável de professores e gestores, além do investimento contínuo na modernização dos recursos didáticos e metodologias inovadoras. Um destaque nessa jornada é a plataforma aprimora. Presente em todos os municípios mencionados, o Aprimora personaliza o ensino de acordo com as necessidades de cada aluno, potencializando o processo de aprendizagem em língua portuguesa e matemática. Além disso, oferece ferramentas que auxiliam a gestão educacional e o acompanhamento detalhado do progresso dos alunos, garantindo resultados expressivos.

Ao analisar as notas obtidas no Saeb, a adoção do Aprimora representa um fator relevante na trajetória de crescimento e nos resultados positivos obtidos nessas cidades, evidenciando também que é possível alcançar a excelência por meio de uma gestão eficiente e foco em práticas pedagógicas realmente impactam o cotidiano escolar.



A Secretária Municipal de Educação de Campo Largo, Dorotéa Aparecida Merchiori Stoco, destaca a importância dos recursos tecnológicos e a intencionalidade pedagógica para o bom desempenho dos estudantes:

“O uso adequado da tecnologia, em todos os seus sentidos: no planejamento diário, com o professor aliando ao conteúdo propriamente dito, o avanço personalizado para cada aluno, de acordo com a necessidade, o Aprimora veio trazer possibilidades diferentes ao planejamento do professor e ao mesmo tempo ao interesse do aluno, de avançar cada vez mais. Então, veio somar, no momento exato para que pudéssemos fazer as recomposições de aprendizagem.”

Os resultados do Ideb 2023 nos servem de inspiração, pois, mesmo com a diversidade presente nos municípios brasileiros, em cenários muito distintos foi possível alcançar resultados igualmente positivos. O uso de recursos educacionais inovadores e de qualidade, aliados a uma equipe pedagógica comprometida e engajada, são fatores que impactam a formação dos nossos alunos para a cidadania. O desempenho destacado no Ideb é uma celebração do trabalho realizado e um incentivo para continuar avançando em direção a uma educação de excelência para todos os educandos.



Regina Silva é diretora Pedagógica do Educacional - Ecossistema de Tecnologia e Inovação, área de negócios da Positivo Tecnologia dedicados à educação