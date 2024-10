CB Correio Braziliense

Revista do Instituto Chico Mendes aproxima a ciência do público infantojuvenil - (crédito: Divulgação)

Ciência também é assunto da criança. Na semana delas, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), lançou uma edição especial da revista científica Biodiversidade Brasileira, voltada totalmente ao público infantojuvenil. A publicação do ICMBio, autarquia federal vincluada ao Ministério do Meio Ambiente e Mudanças do Clima, foi criada em 2011 e, desde então, divulga artigos científicos sobre a conservação da biodiversidade.



A versão infantojuvenil apresenta quatro pesquisas de cientistas do ICMBio em linguagem acessível, mas sem perder o rigor científico. As crianças poderão conhecer projetos como o que rastreia a população do lobo-guará pelas fezes que o animal deixa pelo caminho e descobrir mais sobre uma espécie de formiga que “vira zumbi” quando atacadas por um fungo.



Os autores de cada um dos estudos foram entrevistados, assim como Elenira Mendes, filha do ambientalista Chico Mendes. Ela revela uma memória feliz da infância ao lado do pai, e deixa um recado para os pequenos leitores: “As crianças não são apenas o futuro, mas também o presente da conservação ambiental, capes de influenciar positivamente suas famílias, amigos e a sociedade em geral”.



A editora-assistente da Biodiversidade Brasileira, a analista ambiental Fernanda Oliveto, diz a que revista tem como objetivo “sensibilizar as crianças, que, até então, não eram o público-alvo da publicação, e, quem sabe, seus pais e professores”.



A versão on-line da revista pode ser lida e baixada gratuitamente no link. A edição impressa será lançada em data a ser divulgada pelo ICMBio, e também será distribuída de graça para as crianças.