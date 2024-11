Correio promove debate sobre o futuro da educação

CB Correio Braziliense

O Correio Braziliense promoverá, nesta terça-feira (12/11), o evento Escolha a Escola do seu Filho - O futuro da Educação e a busca pela formação completa do indivíduo. O objetivo é discutir o processo de ensino e de aprendizado de crianças e de adolescentes. O início do evento está marcado para as 14h30 e será transmitido pelo YouTube e redes sociais do Correio.

Profissionais da educação e especialistas participarão do debate sobre inclusão, aprendizado contínuo e habilidades socioemocionais, adotando uma perspectiva que transcende o ambiente escolar e visa preparar as novas gerações para os desafios que estão por vir. Veja quem são os painelistas:

Alexandre Veloso, presidente da Associação de Pais e Alunos das Insituições de Ensino do Distrito Federal (Aspa-DF)

Marcos Scussel, vice-presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal (Sinepe-DF)

Juliana Nunes, supervisora escolar da Sexretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE-DF)

Francisco Thiago Silva, mestre, doutor e pós-doutor em educação e chefe do Departamento de Métodos e Técnicas da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília (UnB)

André Lúcio Bento, doutor em linguística, especilistas em cultura africana e escritor

O evento dá continuidade ao projeto "Escolha a Escola do Seu Filho", uma iniciativa voltada para a educação que explora temas pertinentes à realidade do ensino em Brasília, sublinhando a importância do assunto no cotidiano dos moradores da capital.

As mediadoras serão as jornalistas Mariana Niederauer, editora do site do Correio Braziliense, e Sibele Negromonte, subeditora da Revista do Correio.

