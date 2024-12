Semana agrícola promove sustentabilidade no Cerrado em evento no IFB

FN Fabio Nakashima*

Crianças da Escola Classe Córrego do Meio plantam flores e aprendem sobre sustentabilidade no Quintal Produtivo Agroecológico do IFB - (crédito: Foto/Lara Maria da Silva)

Até esta quinta-feira (5/12), o Instituto Federal de Brasília (IFB), no câmpus de Planaltina, promove o VI AgriCerradoS – Semana Agrícola do Cerrado para a Sociedade Sustentável. Com atividades gratuitas e abertas ao público, o evento busca aproximar a comunidade das práticas sustentáveis e tecnologias voltadas ao bioma do Cerrado, promovendo a troca de conhecimentos entre estudantes, profissionais, empresas e a sociedade em geral.

A programação inclui palestras, oficinas, minicursos, exposições, dias de campo e feiras. Um dos destaques é o debate sobre a presença feminina no agronegócio, com a atividade Meninas e Mulheres na Extensão, que abordará os desafios e oportunidades enfrentados por elas no setor. Outro ponto alto são os dias de campo, que tratarão de temas como bioinsumos e integração entre lavoura, pecuária e floresta. Além disso, o evento contará com uma exposição fotográfica sobre a resistência camponesa protagonizada por mulheres negras, bem como a Feira de Economia Solidária e Cultural.

Na manhã dessa quarta-feira (4/12), cerca de 100 crianças da Escola Classe Córrego do Meio participaram do Quintal Produtivo Agroecológico, iniciativa do curso superior de tecnologia em agroecologia do IFB. O projeto, financiado com recursos de uma emenda parlamentar da deputada federal Érika Kokay (PT-DF) e implementado com o apoio da Finatec, proporcionou as crianças uma imersão em práticas sustentáveis.

Criado em 2016, o AgriCerradoS é um encontro multidisciplinar que integra ensino, pesquisa, inovação e extensão. Seu principal objetivo é democratizar os conhecimentos e tecnologias desenvolvidos pelo IFB, conectando a instituição à comunidade externa. A iniciativa também reforça a importância do cerrado como espaço estratégico para a sustentabilidade no Brasil, promovendo práticas agrícolas que respeitem o meio ambiente e valorizem a diversidade social e cultural da região.

O evento acontece na zona rural de Planaltina, no câmpus do IFB, e a programação completa, assim como as inscrições, podem ser consultada no site oficial.

Anote

Evento: AgriCerradoS 2024

Local: IFB Câmpus Planaltina — Rodovia DF – 128, km 21, Zona Rural de Planaltina. CEP: 73380-900. Planaltina (DF).

Data: 3, 4 e 5 de dezembro