DF receberá selo ouro por atingir meta de alfabetização na idade certa

"Nós conquistamos ouro porque pactuamos com o MEC no programa alfabetização na idade certa, no qual a criança deve chegar no 2º ano alfabetizada", disse a secretária de educação do DF - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O Distrito Federal vai reeceber a medalha de ouro no Selo de Compromisso com a Alfabetização 2024, iniciativa desenvolvida pelo Ministério da Educação (MEC) dentro do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA). A premiação tem como objetivo reconhecer secretarias de educação estaduais, municipais e distrital pelas boas práticas de implementação de política de alfabetização. A informação foi divulgada em primeira mão ao Correio pela secretária de Educação do DF, Hélvia Paranaguá.

O selo conta com as classificações ouro, prata e bronze. Quatorze unidades da federação receberam ouro: Ceará; Espírito Santo; Goiás; Mato Grosso; Mato Grosso do Sul; Minas Gerais; Pará; Paraná; Pernambuco; Piauí; Rio Grande do Norte; Rondônia; Tocantins e Distrito Federal.

"Nós conquistamos ouro porque pactuamos com o MEC no programa alfabetização na idade certa, no qual a criança deve chegar ao 2º ano alfabetizada. Além disso, temos o Alfaletrando, programa criado pela rede. Eu falo com muito orgulho que é a única unidade da Fedração que construiu o seu programa de alfabetização", disse Hélvia Paranaguá em entrevista às jornalistas Adriana Bernardes e Mariana Niederaurer no programa CB.Poder de quarta-feira (11/12), parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília.

"Nós temos mais de 2 mil mestres e doutores na rede, o que qualifica muito o nosso potencial de melhorar a educação pública do DF", completou a secretária.

De acordo com ela, a solenidade de entrega das medalhas seria realizada na terça-feira (10/12), porém foi adiada devido ao adoecimento do presidente Lula. "Acredito que tão logo ele volte para Brasília ocorrerá a solenidade de entrega dessas medalhas aos estados que conseguiram bronze, prata e ouro, no Palácio do Planalto", disse.

