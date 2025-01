Livro "Ainda Estou Aqui" será distribuído nas escolas estaduais da Bahia

CB Correio Braziliense

Livro deu origem ao filme homônimo, que já foi assistido por mais de 3 milhões de brasileiros - (crédito: Divulgação)

O livro Ainda Estou Aqui, de Marcelo Rubens Paiva, será distribuído nas escolas públicas da Bahia. O anúncio foi feito pelo governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), durante evento da Secretaria de Educação em Salvador, na segunda (6/1). Os planos são de que a obra seja incorporada como parte da formação dos estudantes, principalmente, os do terceiro ano do ensino médio. Eles também terão acesso ao filme dirigido por Walter Salles, assistido por mais de 3 milhões de espectadores no país e que concorreu ao Globo de Ouro como melhor filme de drama de língua não inglesa.

A decisão foi tomada um dia após a premiação americana, pela qual Fernanda Torres, que interpreta a personagem principal da trama, Eunice Paiva, recebeu o troféu de melhor atriz em filme de drama, estatueta inédita para o país. Além dos projetos pedagógicos, a intenção é de que as secretarias de Educação e Cultura façam um calendário conjunto para que os teatros e salas dos locais estejam disponíveis para os estudantes assistirem ao filme.

Ainda Estou Aqui retrata a trajetória da advogada Eunice Paiva (Fernanda Torres), cuja vida é transformada após seu marido, o ex-deputado federal Rubens Paiva, ser torturado e morto pela ditadura militar na década de 1970. O livro, escrito por Marcelo Rubens Paiva, filho de Eunice e Rubens, reflete sobre o impacto dos anos de chumbo no país e ressalta a importância da memória nacional.