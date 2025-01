Conheça o Mais Professores, programa que será lançado hoje por Lula

FA Francisco Artur de Lima

Programa Mais Professores será lançado por Lula e o ministro Camilo Santana, nesta terça-feira (14/1), no Palácio do Planalto - (crédito: Reprodução)

Ao lado do ministro da Educação, Camilo Santana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançará, na tarde desta terça-feira (13/1), no Palácio do Planalto, o programa de fomento à educação básica intitulado Mais Professores.

Os objetivos do programa são atrair estudantes à carreira de licenciatura, no sentido de estimular os jovens para cursar essas graduações, e beneficiar os professores formados que já atuam em escolas. "O programa é focado em promover a valorização e a qualificação do magistério, além de incentivar a docência no país", informou o Ministério da Educação.

O que prevê o Mais Professores

Pontos como incentivos financeiros e preenchimentos de educadores em regiões brasileiras com menos profissionais estão previstos no programa de fomento às escolas Mais Professores.

Assim como no Pé-de-Meia — que prevê pagamento de bolsas e uma poupança a estudantes secundaristas —, o Mais Professores contará com pagamento de bolsas de R$ 500 ao mês para universitários que escolham qualquer licenciatura ou Pedagogia. Esse estudante deve tirar acima de 650 na média do Ensino Nacional do Ensino Médio (Enem).

No preenchimento de educadores em regiões com menos profissionais em sala de aula, o Mais Professores será parecido com o Mais Médicos. Para o Mais Professores, haverá seleções nacionais unificadas para que as redes municipais e estaduais contratem seus profissionais em início de carreira.

Atualmente, cada estado ou prefeitura faz concurso público de contratação de professores. O Mais Professores também vai anunciar uma plataforma para reunir cursos de formação continuada.