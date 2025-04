Censo Escolar 2024 revela declínio de matrículas na educação básica brasileira

JG Júlia Giusti*

Divulgação do Censo Escolar pelo MEC, nesta quarta (9/4) - (crédito: José Cruz/ Agência Brasil)

Entre 2023 e 2024, houve redução do número de matrículas na educação básica. De acordo com o Censo Escolar 2024, divulgado nesta quarta-feira (9/4) pelo Ministério da Educação (MEC), o total de estudantes matriculados nesse nível de ensino foi cerca de 47,1 milhões, 216 mil (0,5%) a menos que em 2023. O declínio é reflexo do recuo nas matrículas na rede pública, que passou de 37,9 milhões em 2023 para 37,6 milhões em 2024. Por outro lado, a rede particular teve aumento de 9,4 milhões para 9,5 milhões.

No ensino fundamental, foram 26 milhões de matrículas, etapa escolar com maior quantidade de alunos. O índice vem caindo ao longo dos últimos cinco anos, chegando a uma redução de 2,7% em relação a 2020. Nesse período, a redução foi mais acentuada nos anos finais, do 6° ao 9° ano desse segmento (3,6%) do que nos anos iniciais, do 1° ao 5° ano (2%). Em ambos, a quantidade de alunos que frequentavam escolas particulares aumentou, sendo 2,2% a mais para os anos iniciais de 2023 para 2024 e 1% para os anos finais.



Para a superintendente do Itaú Social, Patricia Guedes, a redução de matrículas no ensino fundamental pode ser analisada sob três aspectos: efeitos da pandemia de covid-19 na educação, pouco investimento em políticas educacionais e volume de trabalho docente.

Em relação ao primeiro ponto, a especialista diz que os estudantes dos anos finais enfrentam desafios na recuperação da aprendizagem, porque essa, nos anos iniciais, não foi bem consolidada. “Eles precisavam de muito mais na fase de transição entre o 5º e o 6º ano. Os esforços e as políticas de recomposição exigem consistência e investimento constante”, aponta.



Patricia Guedes: "Apoio de políticas, programas e investimentos" (foto: Arquivo pessoal)

Outra questão se refere aos investimentos “bastante tímidos” em programas que incentivam a permanência escolar, como o Pé-de-Meia, que oferece auxílio financeiro a estudantes do ensino médio de escolas públicas. Patricia cita o programa Escola das Adolescências, voltado aos anos finais do ensino fundamental, e critica o baixo orçamento do programa, considerando que as iniciativas para esse segmento ainda são escassas.



“Apesar de alguns estados e municípios estarem estruturando políticas para os anos finais, ainda percebemos que há uma carência de atenção para tornar essa etapa com mais foco na aprendizagem, maior engajamento dos adolescentes, mais interesse e sentido, de modo a estimular sua permanência na escola e evitar a evasão”, destaca.



O terceiro aspecto levantado por Patricia é a necessidade de apoio às escolas e docentes, por meio de políticas, programas e investimentos. “As escolas não podem enfrentar sozinhas um problema dessa magnitude. Além disso, o suporte aos professores é essencial, considerando que a carga horária e o volume de trabalho docente nos anos finais são muito elevados”, afirma.



Na visão da gerente de dados, avaliação e monitoramento do Instituto Ayrton Senna, Daiane Zanon, é preciso pensar em alternativas para reverter a queda nas matrículas, o que passa pela articulação de diversos setores e o reconhecimento da importância do ensino para a formação dos estudantes. “O foco é em estratégias como a busca ativa, o fortalecimento do apoio pedagógico e a valorização dessa etapa de ensino como base essencial para que todos os alunos tenham condições de seguir aprendendo”, ressalta.



Daiane Zanon: "Qualidade na oferta e avanços consistentes na aprendizagem" (foto: Arquivo pessoal)

Ensino médio



O ensino médio, ao contrário do ensino fundamental, registrou aumento de 1,5% nas matrículas entre 2023 e 2024, passando de 7,6 milhões para 7,8 milhões. Nesse segmento, os números subiram tanto na rede pública quanto na particular. Para Daiane, a criação do Pé-de-Meia teve participação importante no crescimento das matrículas, mas a mudança deve ser acompanhada pela qualidade da educação.



“A tendência é positiva e deve ser reconhecida, mas o desafio é garantir que esse aumento venha acompanhado de qualidade na oferta e avanços consistentes na aprendizagem, já que apenas uma pequena parcela desses jovens conclui o ensino médio com o aprendizado adequado”, expõe.



*Estagiária sob a supervisão de Marina Rodrigues