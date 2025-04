Caravana de Histórias leva literatura e criatividade a escolas do DF

CB Correio Braziliense

Contação de histórias com o projeto Caravana de Histórias - (crédito: Divulgação)

O projeto de contação de histórias Caravana de Histórias passará, até o dia 6 de maio, por 16 Centros de Educação da Primeira Infância (CEPI) de Samambaia. A atividade lúdica de aprendizagem, que reúne literatura e brincadeiras, vai atender entre 80 e 150 crianças com idade de 0 e 5 anos, em cada instituição.

Leia também: Conheça o trabalho das contadoras de histórias do Hospital de Base do DF

Nesta terça-feira (22/4), o projeto teve uma parada especial no CEPI Paineira, onde recebeu a participação especial da youtuber Juçara Batichoti, do canal Varal de Histórias. Nesta sexta-feira (25/4), os contadores de histórias Monica Papa e Maristela Papa se juntam a William Reis, criador do Caravana de Histórias, no CEPI Capim Estrela.

De acordo com Reis, que foi um dos articuladores da Lei que criou a Semana Distrital do Contador de Histórias em Brasília, celebrada em julho, a proposta do projeto é tornar o contato com os livros uma experiência mágica e transformadora. “Cada história contada é uma semente plantada: vira autoestima, vocabulário e até um novo jeito de enxergar o mundo”, diz.

O projeto Caravana de Histórias é realizado pelo Instituto Latinoamerica, em parceria com o Ministério da Cultura, com produção da DeuCerto Produtora e apoio da Associação Amigos da História. Confira o cronograma de apresentações:

23/4/2025 9h às 9h50 Cepi Juriti



23/4/2025 14h30 às 15h20 Cepi Jabuti



25/4/2025 13h às 13h50 Cepi Capim Estrela – com Maristela Papa e Mônica Papa

28/4/2025 9h às 9h50 Associação Maria de Nazaré



28/4/2025 14h30 às 15h20 Cepi Sucupira



29/4/2025 9h às 9h50 Cepi Algodão do Cerrado



29/4/2025 14h30 às 15h20 Cepi Cutia – com Margarete (MEGr)



5/5/2025 9h às 9h50 Creche Mangabeira



5/5/2025 14h30 às 15h20 Cepi Pica Pau Branco



6/5/2025 9h às 9h50 Cepi Onça Pintada



6/5/2025 14h às 14h50 Cepi Mandacaru