Colégio Olimpo arrecada 22 toneladas de alimento para doação ao programa de combate à fome

Os alunos do colégio Olimpo colaboraram diretamente para a arrecadação de alimentos - (crédito: Reprodução)

O colégio Olimpo, da Asa Sul, realizou mais uma edição de seus jogos internos, um evento de integração estudantil, que promove além de competições esportivas, práticas de convivência e desenvolvimento dos alunos por meio de arrecadação de alimentos. Na edição mais recente, a instituição arrecadou um total de 22 toneladas de alimentos não perecíveis, que vão compor cestas básicas destinadas ao programa Mesa Brasil, do Serviço Social do Comércio (Sesc), de combate à fome.

Ao longo da gincana os alunos, familiares, professores e funcionários do colégio se juntaram para a arrecadação de alimentos, com o objetivo de apoiar famílias em situação de vulnerabilidade. De acordo com a instituição, o objetivo da ação é ensinar aos alunos valores de responsabilidade social, espírito de equipe e respeito pelo próximo, e criar um ambiente escolar mais humano, participativo e comprometido com o bem comum.

O diretor pedagógico do colégio, Diego Bernadelli, explica que a integração de ações sociais nos jogos internos é essencial para a educação dos alunos: "Queremos que nossos estudantes compreendam o verdadeiro sentido da palavra comunidade. A união, a empatia e a solidariedade são valores que devem ser vividos dentro e fora das quadras".

Durante o evento os alunos tiveram a oportunidade de participar de diversas práticas esportivas, orientados pela equipe de diretores, coordenadores, professores de Educação Física e professores padrinhos do colégio. Os representantes do Olimpo explicam que o envolvimento de todos é essencial para criar um ambiente saudável, cooperativo e inspirador, onde o espírito esportivo e a união se sobrepõem à rivalidade.