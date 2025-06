Greve dos professores: Sinpro-DF convoca assembleia para esta terça-feira (10)

CB Correio Braziliense

Professores e orientadores da rede pública do Distrito Federal participam da próxima assembleia-geral da categoria, que ocorrerá nesta terça-feira (10), às 9h, no estacionamento da Fundação Nacional de Artes (Funarte). O objetivo da reunião é de que os professores e orientadores educacionais definam, de forma coletiva, os rumos do movimento.

As Secretarias da Casa Civil, de Economia e de Educação do GDF apresentaram, na última semana, as seguintes propostas: convocação de 3 mil professores e professoras em dezembro/2025; prorrogação da validade do concurso realizado em 2022; convocação de novo concurso público no segundo semestre; e construção do calendário de reestruturação da carreira, com mediação do Tribunal de Justiça do DF (TJDFT), e a participação das secretarias da Casa Civil, de Educação e de Economia, em até 90 dias.

Nesse contexto, o Sindicato dos Professores do DF (Sinpro-DF) reforça importância do movimento em pressionar o Governo do Distrito Federal (GDF) a abrir negociação e apresentar uma proposta favorável à categoria. "O avanço aconteceu após uma semana de intensas mobilizações e diálogo com a sociedade, parlamentares e poder judiciário. Entretanto, a avaliação da categoria é de que a proposta é insuficiente", diz o sindicato, em nota.

Mobilizações

Convocada pelo sindicato, o objetivo da reunião é de que os professores e orientadores educacionais definam, de forma coletiva, os rumos do movimento depois dos debates das assembleias regionais, que ocorreram nessa última segunda-feira (9), às 14h. Essas reuniões tiveram como propósito a discussão sobre o movimento em algumas regiões administrativas do DF, além da sede do Sinpro-DF no Setor de Indústrias Gráficas (SIG), no Plano Piloto.

Os locais das reuniões foram: Brazlândia, no Centro de Ensino Médio (CEM) 01; em Ceilândia, no Centro de Ensino Fundamental (CEF) 20; Gama, no Centro de Ensino Médio (CEM), conhecido também como GC; Guará, no Centro Educacional (CED) 03, conhecido como Centrão; Núcleo Bandeirante, no Centro de Ensino Médio Urso Branco (CEMUB); Paranoá, no Centro de Ensino Fundamental (CEF) 01; Planaltina, no Centro de Ensino Fundamental (CEF 02), conhecida como escola paroquial; Recanto das Emas, no Centro de Ensino Fundamental (CEF) 101; Samambaia, no Centro de Ensino Médio (CEM) 304; Santa Maria, no Centro de Ensino Especial (CEE) 01; São Sebastião, no Centro de Atenção Integral a Criança (Caic) Unesco; Sobradinho, no Centro de Ensino Médio (CEM) 01 e Taguatinga, no Centro de Ensino Médio Ave Branca (CEMAB).

Desdobramentos



A greve da categoria está em vigência desde 2 de junho, e, desde então, teve alguns desdobramentos, como a aplicação de multa diária de R$ 1 milhão à categoria, com acusação de o movimento ser abusivo, por parte do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT). No entanto, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu a penalização.

“A imposição de multa diária no valor de R$ 1 milhão, sem qualquer fundamentação específica quanto à capacidade econômica da entidade sindical, desborda manifestamente desses parâmetros e configura sanção desproporcional e irrazoável”, defendeu o ministro.