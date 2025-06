Professores da rede pública do DF encerram greve

BX Bárbara Xavier

Decisão foi tomada hoje, em assembleia no estacionamento da Funarte - (crédito: Bárbara Xavier/CB/DA Press)

Os professores da rede pública de ensino do Distrito Federal encerraram a greve que durava mais de 20 dias. A decisão foi tomada em assembleia realizada na manhã desta quarta-feira (25/6), no estacionamento da Funarte.

Uma proposta do GDF foi construída após uma reunião entre o governador Ibaneis Rocha e o deputado distrital Chico Vigilante (PT). O texto com os termos discutidos no encontro foi apresentado aos educadores no fim de semana e debatido em assembleias regionais na última segunda-feira (23).

A greve dos professores começou no mês de junho, e foi motivada por reivindicações como reajuste salarial, reestruturação da carreira, nomeação de concursados, entre outros pontos. A deliberação desta quarta-feira deve apontar os próximos passos do movimento.

