Professora de arte do DF viraliza com desenhos na lousa

JS Jessica Sousa

Camilla Dantas, professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal - (crédito: Redes Sociais)

Artista plástica e professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal, Camilla Dantas viralizou nas redes sociais com desenhos feitos com caneta hidrográfica na lousa de vidro de uma sala no Centro de Ensino Médio Setor Oeste, onde dá aulas.

Os desenhos criativos da professora, que é formada em artes visuais pela Universidade de Brasília (UnB) e pós-graduada em Arte e Educação, reúnem personagens como o Cebolinha, da Turma da Mônica, chutando uma bola de futebol e vestindo a camisa do Flamengo; o homem-aranha com mãos de tesoura e cabeça de Hello Kitty; o Chapeleiro Maluco, de Alice no País das Maravilhas, e o cantor Ozzy Osbourne.

Na internet, usuários se encantaram com o talento de Camilla: “Ela é a professora mais dedicada do universo”.

Em entrevista para o Correio, Camilla compartilhou que começou a fazer desenhos no cabeçalho em 2024, em aulas para a turma de 6° ano, "para ver se dava uma animada nos meninos". "Mas eles começaram a cobrar quando eu não fazia. Postei alguns quadros no meu Instagram e meus amigos me deram sugestões também. Como são muitos alunos, não dava para seguir todas as sugestões, então resolvi abrir uma caixinha semanal no Instagram para que as pessoas possam me mandar ideias”, relatou.

Atualmente, Camilla tenta fazer um desenho novo no quadro diariamente, com as recomendações dos alunos e seguidores. Mesmo trabalhando com o ensino médio, a professora contou que os alunos ficam tão animados quanto os do ensino fundamental.

“Acho um barato ver que eles gostam tanto. Sinto que esse meu carinho simples, em fazer um desenho no cabeçalho, me conecta com meus alunos”, observa.

Ela explica que os desenhos são organizados e cronometrados para não atrapalhar a aula, desenhando antes da aula começar ou em algum momento em que os alunos estejam fazendo atividades.