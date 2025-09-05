Sinepe-DF promove o Painel Estratégico Alerta Máximo

postado em 05/09/2025 19:35
Rafael Luz, eleito o maior especialista de segurança escolar do país - (crédito: Arquivo pessoal)
Por Sofia Sellani — O Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal (Sinepe-DF) será sede do  Painel Estratégico Alerta Máximo, evento criado para responder aos desafios atuais da segurança física e emocional nas escolas brasileiras. O evento ocorrerá de forma presencial  na próxima terça-feira (9/9), das 15h às 17h, na sede da entidade. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser realizadas no site: https://forms.gle/bijYUTG83sDVZic6A.

Promovido em parceria com a Microkids e JOTA, Rafael Luz será o convidado. Ele é CEO da empresa Guardião escolar —  que atua na área educação de segurança escolar do Brasil. O especialista apresentará estratégias testadas e validadas de como abordar temas sensíveis com linguagem adequada e pedagógica.

O programa tem como público alvo: professores, coordenadores pedagógicos, gestores, profissionais de apoio de sala de aula e demais profissionais da educação.

 

