Colégio Elite oferece bolsas de estudo; inscrições abertas

E EuEstudante

Rede de escolas oferece descontos nas mensalidades para novos alunos - (crédito: Divulgação/ Colégio Elite)

Em época de renovação das matrículas para o ano letivo de 2026, Elite Rede de Ensino promoverá mais uma edição da Prova de Bolsa em todas as unidades do país. Os participantes poderão conquistar bolsas com diferentes percentuaisde desconto. Em Brasília, as oportunidades são para as cidades de Gama e Guará.

O exame é composto por 25 questões de Língua Portuguesa e Matemática, destinado a alunos que pretendem ingressar do ensino fundamental anos finais até o ensino médio. Já os estudantes do 3º ao 5º ano do ensino fundamental anos iniciais farão uma prova diagnóstica com 16 questões nas mesmas disciplinas, também voltada ao ingresso na rede.

Para crianças da Educação Infantil e dos 1º e 2º anos do ensino fundamental anos iniciais, não há avaliação quantitativa. Nesses casos, é realizada uma vivência pedagógica, com atividades lúdicas, jogos e brincadeiras adequadas à faixa etária, que permite conhecer melhor as crianças e possibilita que elas também tenham um primeiro contato com a escola, em um ambiente acolhedor para observar saberes e habilidades já desenvolvidos. As inscrições para a Prova de Bolsa já estão abertas e podem ser feitas pelo site oficial (www.ensinoelite.com.br) ou presencialmente na unidade escolhida.







