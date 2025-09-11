Diploma de proficiência em inglês abre portas para cenário internacional

SS Sofia Sellani*

Divulgação para a Cambridge Week - (crédito: Divulgação/ Casa Thomas Jefferson)

A Casa Thomas Jefferson promove a quinta edição da Cambridge Week, de 15 a 20 deste mês . O objetivo do evento é que os alunos relembrem a estrutura dos exames de proficiência Cambridge — reconhecido internacionalmente — e se preparem para a avaliação por meio de experiências práticas, testes, atividades e orientações.

A iniciativa é voltada para os alunos dos níveis-alvo de cada exame, mas toda a comunidade escolar se mobiliza para garantir informação e engajamento a respeito da avaliação. Além disso, durante os cinco dias serão feitas reuniões via on-line com pais de alunos, para compartilhar informações e incentivá-los a investir desde cedo no currículo dos filhos.

O que são os exames de proficiência Cambridge?

São testes que provam/certificam em qual nível de conhecimento da língua inglesa a pessoa está, baseado em conhecimentos linguísticos, vocabulário, fluência, experiência e foco. As certificações são reconhecidas fora do país, e valorizadas em intercâmbios, programas de bolsas e mercado de trabalho.

O diferencial, é que os exames são organizados em níveis, de acordo com o Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas (QECR), padrão europeu usado para descrever a proficiência em um idioma.

Para a gerente de exames Cambridge e designer dos cursos preparatórios, Simone Corrêa, o evento é a chance de fazer os alunos se aproximarem da avaliação e reconhecerem os tipos de questões que serão cobradas. “Os exames de Cambridge oferecem aos nossos alunos o reconhecimento oficial do progresso que já alcançaram e, ao mesmo tempo, os inspiram a buscar níveis cada vez mais altos em sua aprendizagem” afirmou. Segundo Corrêa, participar da Cambridge Week é uma forma de tranquilizar o aluno a respeito do que ele é capaz de fazer.

Gerente dos exames de Cambridge e designer dos cursos preparatórios, Simone Corrêa (foto: Acervo pessoal)

Como vai funcionar?

Neste semestre, a campanha inclui duas frentes principais: uma atividade em sala de aula, voltada ao exame recomendado para cada nível, e uma atividade nos Resource Centres (Centro de Recursos) — biblioteca com ampla estrutura física e tecnológica — das unidades. Também serão oferecidos simulados para alunos dos níveis-alvo e para as turmas de preparatório do exame C1 Advanced — nível avançado de acordo com a QECR.

Cada unidade contará ainda com um Cambridge Corner, espaço com materiais informativos sobre os exames, que poderá ser customizado por cada filial. Nos centros de recursos, os alunos também encontrarão materiais exclusivos preparados para as atividades da semana.

Os professores da instituição também estão altamente engajados com a programação. Nas turmas do curso Junior, voltadas para crianças, o mascote Max — macaco de pelúcia em alusão ao mascote de Cambridge — será o "anfitrião" das atividades, promovendo comunicação e interação entre os estudantes.

Mascote Max em mural de divulgação para o evento na unidade da Asa Sul (foto: Gerente dos exames de Cambridge e designer dos cursos preparatórios, Simone Corrêa)

