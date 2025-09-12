Colégio Objetivo DF oferece 20 bolsas para o ano letivo de 2026

YM Yandra Martins*

Alunos da instituição Objetivo - (crédito: Divulgação / Objetivo)

As inscrições para o concurso do Colégio Objetivo do Distrito Federal estão abertas e podem ser realizadas através do site do colégio. Elas ocorrem de modo gratuito, com oferta de bolsas de estudo para 2026 e são destinadas a alunos que desejam ingressar no ensino fundamental (6º ao 9º ano) e no ensino médio. A iniciativa oferta bolsas por mérito, que podem variar de 5% a 100%, e é válida tanto para estudantes da rede pública quanto da rede particular.

Serão ofertadas quatro bolsas integrais (100%), seis bolsas de 50% e dez bolsas de 45%, distribuídas entre todas as unidades. Os aprovados deverão efetivar a matrícula entre os dias 15 e 17 de outubro. Caso o prazo não seja cumprido, a bolsa poderá ser oferecida ao próximo candidato classificado.

Como serão as avaliações

A prova ocorrerá presencialmente no primeiro sábado de outubro (4/10) das 9h às 11h. Os candidatos deverão chegar com 15 minutos de antecedência à unidade escolhida para realização da prova. Todas as unidades do colégio receberão os inscritos. Elas estão localizadas nas cidades de Taguatinga Norte, Águas Claras, Jardim Botânico, Samambaia, Vicente Pires, Guará e Asa Norte.

O modelo de avaliação conta com questões objetivas e de múltipla escolha e os conteúdos abrangem língua portuguesa e matemática. Além disso, os temas cobrados seguem a progressão escolar do aluno, desde o conteúdo do 5º ano para quem prestará prova para o 6º ano, até o conteúdo da 2ª série do Ensino Médio para candidatos à 3ª série.

Os resultados serão entregues individualmente pela equipe pedagógica no dia 16 de outubro, na unidade onde a prova foi realizada. Sem divulgação de notas ou ranking de terceiros. Em caso de empate, os critérios de desempate seguem a ordem: idade maior, maior nota em matemática, maior nota em português e maior média do boletim.



