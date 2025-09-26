Maior feira educacional da região Norte termina nesta sexta-feira (26/9)

CB Correio Braziliense

Última edição da feira norte do estudante (FNE) - (crédito: Divulgação/FNE)

A Feira Norte do Estudante (FNE), maior feira educacional do Norte que está ocorrendo desde quarta-feira (25/9) no Centro de Convenções do Manaus Plaza Shopping, termina nesta sexta (26/9), às 21h. No site feiranortedoestudante.com.br é possível realizar as inscrições que são gratuitas e conferir a programação de cada dia.

O Evento é ideal para estudantes do ensino fundamental, médio, superior e aqueles que buscam saber mais sobre o mercado de trabalho e as novas oportunidades. Durante os três dias, a programação aborda diversos temas em destaque como capacitação profissional, inovação tecnológica, empreendedorismo, intercâmbio, inteligência artificial e tendências do mercado de trabalho. As apresentações foram feitas por profissionais de diversas áreas como Engenharia, Tecnologia, Direito, Comunicação, Turismo, Saúde, entre outros.

A feira contará com mais de 60 atividades, sendo elas workshops, palestras, testes vocacionais, rodas de conversa, oficinas práticas, bate papo, apresentações musicais, intervenções artísticas, simulados de júri, dicas de vestibular, aproximadamente 30 estandes de escola e universidades, além da entrega de certificado de participação

Inês Daou, amazonense, idealizadora e coordenadora da FNE, ressalta que o evento é um espaço de descobertas, troca de ideias e conexões que podem fazer a diferença na trajetória profissional das pessoas, com o objetivo de direcionar a galera jovem para a carreira dos sonhos. “Queremos que cada visitante saia daqui com novas possibilidades para o seu futuro acadêmico e profissional. É uma oportunidade importante para pensar no futuro e se preparar para a caminhada que se inicia”, afirma.



