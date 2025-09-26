Sede da OAB será palco da Feira de Oportunidades neste sábado (27/9)

YM Yandra Martins*

Oportunidades de inclusão no mundo do trabalho - (crédito: Divulgação/CIEE)

A feira de oportunidades de contratação de pessoas com deficiência e jovens aprendizes, uma iniciativa do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT-10), em parceria com a OAB/DF, Ministério Público do Trabalho (MPT), será realizada neste sábado (27/9), apoiada pelo Ciee, e reunirá empresas, entidades e candidatos em busca de trabalho.

O objetivo da feira de oportunidades é aproximar empresas, pessoas com deficiência e jovens aprendizes, estimulando a empregabilidade, a inclusão social e o cumprimento das cotas legais. Durante a programação, os candidatos poderão conhecer vagas disponíveis, projetos de capacitação e iniciativas de inserção no mercado de trabalho, além de realizar contato direto com empresas e entidades participantes.

O evento visa a inclusão de jovens aprendizes e pessoas com deficiência no mundo do trabalho e ocorrerá das 9h às 17h, na sede da OAB/DF (quadra 516 Norte), com o tema “Inclusão que transforma vidas. Oportunidade para todos!”.

A feira conta ainda com o apoio do Subcomitê de Erradicação do Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem (SETI), do Subcomitê de Acessibilidade e Inclusão (SUAI) do TRT-10, além do Pacto Nacional pela Primeira Infância, Senac, Codese/DF e APAE.



