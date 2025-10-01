Abre inscrições para programação gratuita no centro cultural da Praça dos Três

SS Sofia Sellani*

O Circuito Arte e Cidade — programa que visa democratizar o acesso às artes e promover a educação patrimonial entre crianças e jovens — apresenta, até o próximo sábado (4/10), a Cidade Espetáculo - aventura nos Três Poderes, O objetivo é oferecer visitas teatralizadas imersivas e sensoriais pelas dependências e áreas externas do Centro Cultural Três Poderes, composto pelo Panteão da Pátria e da Liberdade, Espaço Lúcio Costa e Museu da Cidade.

As sessões para grupos agendados — destinadas às escolas classes e instituições públicas que atendem crianças entre seis a 10 anos do Distrito Federal — vão ocorrer amanhã (2/10) às 9h30 e nesta sexta-feira (3/10) às 14h30. Já a visita aberta ao público será no próximo sábado (4/10) às 10h e 15h. O agendamento deve ser feito pelo perfil.

O circuito é realizado pelo Coletivo Entrevazios, que em parceria com a Todo Público — iniciativa que promove a inclusão e a diversidade por meio de experiências com arte e educação — realizarão as visitas inspiradas na metodologia do drama como método de ensino. Serão compostas por jogos de interação, contação de histórias e outras ferramentas para sensibilizar e envolver os estudantes nos espaços de cultura da cidade.

O projeto oferece acessibilidade para pessoas surdas e cegas, com sessões com intérprete de libras e audiodescrição. Além disso, a equipe conta com treinamento em acessibilidade atitudinal para acolhimento de pessoas com deficiência.

