Alunos do Colégio Militar se reúnem para o 8º Desafio Global do Conhecimento

O 8º Desafio Global do Conhecimento (DGC) contará com 500 alunos de diversos estados do país - (crédito: Divulgação)

Por Sofia Sellani

O Colégio Militar de Brasília (CMB) será ponto de encontro para quase 500 jovens vindos dos 15 Colégios Militares espalhados pelo país. O intuito é disputar o 8º Desafio Global do Conhecimento (DGC). O evento ocorrerá até sexta-feira (3/10) com o intuito de incentivar os estudantes a pensarem como cidadãos do futuro, capazes de transformar conhecimento em soluções práticas.

Com o tema Tecnologia e inovação na busca de soluções para desafios pontuais de escala global, a proposta é realizar um grande fórum, englobando todas as áreas do conhecimento. Com apresentação de propostas e soluções aos problemas atuais, a ideia é colocar os alunos diante de questões reais que impactam o mundo, estimulando a criação de propostas criativas para enfrentá-los.

A programação inclui: feira de ciências; olimpíada de robótica; olimpíadas de física e matemática; quiz interativo, perguntas sobre história do Brasil e do exército; simulação de Órgãos das Nações Unidas (ONU).

Durante o evento, os alunos terão o apoio de professores orientadores e de universitários do Instituto Militar de Engenharia (IME), que estarão diretamente envolvidos na organização das olimpíadas científicas, oferecendo suporte técnico e incentivo à superação. Os trabalhos vencedores e os alunos que se destacarem em atividades do DGC serão selecionados para representar o SCMB em eventos nacionais e internacionais.

