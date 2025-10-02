Matrículas para estudar em escolas públicas estão abertas

CB Correio Braziliense

Cinco turmas da Escola Classe 15, de Ceilândia, aproveitaram a sessão infantil desta terça-feira (16/9) - (crédito: Foto: Luiz Fellipe Alves/CB/DA Press)

Abriram as matrículas para o ano de 2026 para a rede pública do Distrito Federal. Até o dia 31 de outubro, pais, responsáveis e alunos maiores de idade podem realizar a inscrição por meio do site da Secretaria de Estado de Educação do DF (SEEDF), ou pelo telefone 156 (opção 2). A inscrição é gratuita e vale para todas as etapas da educação básica: infantil, ensino fundamental e médio

De 1º a 31 de outubro, além das inscrições para novos estudantes, ocorre também a renovação automática da matrícula para quem está na rede pública. Nos dias 15 a 31 de outubro, os responsáveis podem solicitar o remanejamento de alunos diretamente na secretaria da escola onde o aluno está matriculado em 2025, menos para escolas que ofertam Educação Tecnológica e Profissional, Centros de Ensino Médio Integrados à Educação Profissional e Técnica (CEMIs) e Escolas Técnicas, pois o acesso a essas unidades é regulamentado por edital próprio. As inscrições para os cursos técnicos tem previsão para serem divulgadas em janeiro.

Após o encerramento do período de inscrições, a SEEDF realizará o sorteio eletrônico das vagas, respeitando a proximidade da residência ou do local de trabalho dos responsáveis em relação à escola. O resultado do sorteio e das solicitações de remanejamento está previsto para ser divulgado em 30 de dezembro. As informações estarão disponíveis no site da Secretaria de Educação e também pelo telefone 156.



