2° Simpósio Internacional de Educação Infantil  debate políticas públicas

2° Simpósio Internacional de Educação Infantil no auditório do Centro de Difusão Internacional da USP - (crédito: Divulgação)

“Precisamos continuar investindo na educação não só porque as crianças precisam, mas porque elas merecem” a afirmação foi feita por Dana McCoy, professora associada de desenvolvimento humano e educação urbana e copresidente do Programa de Desenvolvimento Humano e Educação (HDE) da Harvard Graduate School of Education, durante o 2° Simpósio Internacional da Educação, que ocorre hoje (7/10), no auditório do Centro de Difusão Internacional da Universidade de São Paulo (USP).

O eventou conta com 392 pessoas e tem como missão debater a qualidade de políticas públicas educacionais para a primeira infância no Brasil e no mundo. Entre os palestrantes, encontram-se especialistas, estudiosos da área e representantes de entidades como o Ministério da Educação (MEC) e Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Além da convidada internacional Mccoy, Susan Harriet Fuhrman, professora emérita da Universidade de Columbia, também colaborou para o evento via on-line.

Para Eduardo de Campos Queiroz, diretor-presidente da Fundação Brasell, o foco do Simpósio é colocar em pauta a importância da educação infantil. “A criança na pré-escola tem uma oportunidade incrível de se desenvolver, por que perder essa oportunidade? Já que as crianças já estão lá, por que não fazer disso o melhor proveito possível?”, disse o diretor. Queiroz ressalta que, apesar de realizar o evento, o simpósio não deve ser apenas vinculado à fundação e, sim, ao tema educação infantil.

